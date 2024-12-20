“有條件的獎金也應納入正常工資”. December. 20, 2024 08:35. by 金紫炫記者、周愛珍記者 zion37@donga.com. 大法院全員協議體19日表示，將特定日期在職與否或工作天數等設定為支付條件的“有條件的獎金”也應納入正常工資，並變更了現有的判例。到目前為止，只有在獎金等的支付與否或支付額事先定好的情況下（又名“固定性”）才判斷為正常工資，但時隔11年廢除了該標準。大法院解釋說，以前的標準是“不正當縮小了正常工資的範圍”。隨著各種津貼和退休金計算標準的正常工資範圍的擴大，經營界擔心人工成本負擔，勞動界則對此表示歡迎。 當天，大法院全員合議體（主審大法官吳京美）在韓華生命保險和現代汽車前任、現任勞動者以公司為對象提出的工資請求訴訟的上訴審中，以大法院院長和12名大法官的壹致意見做出了上述判斷。大法院解釋說，即使獎金支付標準上附加了“在職條件”或“規定勞動天數以內的工作天數條件”，也要視為正常工資。例如，其宗旨是，如果在支付時只有在職勞動者才能獲得的獎金也是公司定期、壹律支付的，那麽就是正常工資。 當天，韓國經營者總協會（簡稱經總）擔憂地表示：“最近政治混亂、內需不振和出口增加趨勢減少等企業的經營環境不好，在這種情況下，因此次判決將承擔意想不到的財務負擔，企業的經營環境將進壹步惡化。”上個月經總推測，如果在職者條件獎金包括在正常工資中，每年將產生6.7889萬億韓元的追加人工費負擔。 韓國工會總聯盟（韓國勞總）表示：“雖然為時已晚，但歡迎大法院廢除法律中沒有規定的‘固定性’條件，結束解釋上的爭議。”全國民主工會總聯盟（民勞總）也評價說：“這是糾正帶有對正常工資的復雜性和混亂的現實的值得期許的判決。”

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