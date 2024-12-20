戒嚴當天連坦克部隊隊長都在待命……越來越明顯的“親衛政變”. December. 20, 2024 08:34. . 據悉，從宣布“12·3”緊急戒嚴的4個多小時前開始，京畿道城南市板橋的國軍情報司令部100旅團就有30多名特殊任務要員和陸軍第二裝甲旅團旅團長具三會（音）已在待命。第二裝甲旅是離首爾最近的裝甲部隊，擁有裝甲車和坦克等。據悉，具旅團長和時任國防部長金龍顯壹起，從數月前開始就接受涉嫌設計此次戒嚴的前情報司令盧相元的呼叫，前往板橋情報司令部會面。 戒嚴事件當天，裝甲旅團長突然被叫到情報局待命，這壹事實令人產生各種疑惑。這足以讓人懷疑，如果反對戒嚴的示威大規模擴大或逮捕政治人士等行動出現困難，他們甚至想投入戰車等裝甲戰鬥力。第二裝甲旅是1979年“12·12”軍事政變當時出動35輛戰車控制中央廳、國防部和陸軍本部的部隊。2017年國軍機務司令部的《戒嚴討論文件》中也規定，第二裝甲旅被編入戒嚴部隊。 這不能不說是尹錫悅所稱“宣布戒嚴是對在野黨的警告性措施”與事實不符的又壹旁證。檢方和警方的調查顯示，戒嚴已準備良久。尹總統去年底已經提到“緊急措施”，流露出了戒嚴意誌。戒嚴兩天前，前任和現任情報司令和幹部們也進行了事前策劃。 而且經確認，戒嚴當時投入了1500多名兵力，動用了100多輛軍隊車輛和12架直升機。戒嚴部隊攜帶了狙擊用槍和沖鋒槍等，雖然沒有發放給個人，但領出了超過1萬發實彈。如果國會發生流血沖突，現場戒嚴部隊會下達什麽命令，再加上動用了坦克、裝甲車，情況會怎麽樣，想想都覺得可怕。 “12·3”戒嚴事件是掌權者為了更大的權力而用非法手段展開的典型的親衛政變。尹總統主張：“哪有兩個小時的內亂?”但這只是因為國民和國會的機敏的阻止、戒嚴部隊的消極支持而失敗了而已。“從壹開始就是以失敗為前提的戒嚴”，這種稀奇古怪的辯解要持續到什麽時候，還有待觀察。

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