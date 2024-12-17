被罰下場的“檢察官政治”. December. 17, 2024 07:54. by 崔惠玲記者、趙應亨記者 herstory@donga.com、yesbro@donga.com. 韓東勛16日辭去了國民力量黨代表職務。距離7月23日他在全黨大會上當選黨代表146天。繼因4月10日國會選舉失敗而辭去緊急對策委員長職務後，這次受國會通過尹錫悅總統彈劾案的影響，是他第二次在政治舞臺上辭職。黨內有人指出：“繼檢察官出身的總統被彈劾後，檢察官出身的黨代表也退位，‘檢察官政治’被罰下了場。” 韓東勛當天在國會召開的記者見面會上表示：“真心對不起因此次緊急戒嚴事件而受苦的所有國民。雖然千方百計地努力為國家尋找彈劾之外更好的道路，但最終未果。都是因為我的不足。”他還強調：“如果贊同不正當選舉陰謀論者、極端的油管博主或被他們商業性生產的恐怖所蠶食，保守派就不會有未來。” 韓東勛針對共同民主黨代表李在明表示：“絕對不可能因為戒嚴的錯誤，共同民主黨和李代表的暴走、犯罪嫌疑就能正當化。審判李代表的計時器沒有停止。時間不多了。”記者會結束後離開國會時，他見到粉絲俱樂部“和勛在壹起”的會員們，並表示“不會放棄”。親韓東勛派議員表示：“韓代表將參加提前大選。” 在國民力量黨內，韓東勛雖然在與尹錫悅總統對抗的“尹韓矛盾”局面中增強了存在感，但除黨內20多名親韓派議員之外，未能擴大勢力，因此有分析認為“暴露了檢察官出身的政治新人的局限性”。親韓派核心議員表示：“政治上的對話和妥協很重要，但檢察官出身的人不想聽不想聽的話。”壹名再選議員表示：“韓代表確實存在獨斷專行的局限性。必須彌補這壹點。” 隨著韓東勛的辭職，也出現了國民力量黨成了“重返親尹黨”的聲音。黨內相關人士表示：“在尹總統被彈劾的情況下，以親尹派為中心，重量級議員集團、大邱慶北議員、法律界人士出身的議員等聚集在壹起，正在強化黨內既得權。”

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