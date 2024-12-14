尹錫悅再次行使人事權……執政黨內也出現“有必要立即停職”聲音. December. 14, 2024 07:21. by 黃亨俊記者、申娜莉記者 constant25@donga.com、journari@donga.com. 據悉，尹錫悅總統向國會提交大法官任命動議案，從而引發了爭議。尹錫悅在7日的對國民談話中事實上承諾“退居二線”，但在前一天（12日）的談話中又推翻了這一承諾，繼續行使人事權等權限。共同民主黨批判稱，“這是惡意利用反憲法權力”，國民力量黨內也出現了“有必要立即停止職務”的聲音。 據總統室13日透露，尹錫悅前一天向國會提交了“大法官馬鏞周任命動議案”。總統室相關人士表示：“這是大法院院長的提請事項，是按照法律程序進行的。”大法官由大法院院長提請，經國會同意後由總統任命。11月26日，大法院院長曹喜大向尹錫悅提請任命首爾高等法院部長法官馬鏞周。 尹錫悅前一天還批準了國務會議通過的21件法律案和21件總統令。被提名為前國防部長金龍顯繼任者的前駐沙特阿拉伯大使崔炳赫拒絕後，尹錫悅曾試圖提名三星將軍出身的國民力量黨議員韓起鎬，但後者也固辭不受。 在14日進行第二次彈劾案表決之前，贊成彈劾尹錫悅的輿論正在高漲。據韓國蓋洛普10日至12日實施的輿論調查（參照中央選舉輿論調查審議委員會網站），回答“贊成彈劾尹總統”的占75%，是反對（21%）輿論的3倍以上。在大邱和慶北地區，62%的人表示贊成彈劾。 尹錫悅的國政支持率為11%，創下了現政府上臺以來的最低值。這比上周的調查下降5個百分點。履職差評率也達到85%，創歷史最高值。

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