尹錫悅發表“强辩談話”，稱非法戒嚴是統治行為. December. 13, 2024 08:26. by 黃亨俊記者、李知雲記者 constant25@donga.com、easy@donga.com. 尹錫悅總統在12日突然公開的對國民談話中強辯稱：“總統行使緊急戒嚴宣布權與行使赦免權、行使外交權不同，是不屬於司法審查對象的統治行為。既是總統的合憲決斷，又是統治行為，怎麽能是內亂呢？”他沒有對戒嚴的違憲性、非法性進行道歉，只是表示“阻止自由民主憲政秩序崩潰，使國家功能正常化”，重復了3日宣布戒嚴時的認識。 國民力量黨代表韓東勛抨擊稱：“這是將事態合理化，事實上是坦白內亂的內容。”共同民主黨表示：“再次確認了尹錫悅的精神實質。這是考慮到彈劾，提前朗讀憲法裁判所辯論要旨，煽動極右騷亂，公開指令相關人員毀滅證據”，要求立即逮捕尹錫悅。 尹錫悅當天上午在龍山總統室辦公室發表長達29分鐘的錄像談話，主張“（在野黨）宣稱‘宣布緊急戒嚴屬於內亂罪’，正在跳狂亂刀舞。不管是彈劾還是調查，都將堂堂正正地面對。”他還把在野黨定性為“亡國的亂憲勢力”，用大部分談話內容表示，“面對三天兩頭依靠多數力量進行立法暴舉、只顧著防彈的巨大在野黨議會獨裁，試圖維護大韓民國的自由民主和憲政秩序”。 尹錫悅就派戒嚴部隊進入國會壹事主張：“這是為了維持秩序，以應對國會相關人士和市民在看到公布戒嚴電視後大舉湧入的情況。我沒有阻止國會相關人士出入國會。”但這與陸軍特戰司令官郭鐘根“尹總統指示盡快打破（國會）大門，把國會議員們拉到外面”的證言背道而馳。 尹錫悅還表示：“中央選舉管理委員會的選舉管理計算機系統亂七八糟。所以這次我指示國防部長檢查選舉管理委員會的計算機系統。”這表明，他相信保守層提出的不正當選舉疑惑，承認指示向選舉管理委員會投入戒嚴部隊的事實。選舉管理委員會抨擊稱：“強烈懷疑不正當選舉引發的疑惑，無異於是對自己當選總統的選舉管理系統的自我否定。” 這是尹錫悅繼7日暗示“退居二線”的112秒談話後，時隔5天再次發表談話。 韓東勛在當天的國民力量黨議員全體會議上表示：“談話的內容不是反省現在的情況，而是以進行合理化、事實上坦白內亂為宗旨。我已經指示召開緊急倫理委員會會議，以除名或開除尹總統。”共同民主黨抨擊稱：“這是極端妄想的表露，也是非法啟動戒嚴的自白。”該黨代表李在明說：“今天的談話非常明確地說明了為什麽要立即將尹總統排除在職務之外，還要停止執政。”該黨院內代表朴贊大表示：“尹總統對極右油管嚴重中毒。”

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