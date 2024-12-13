連續30年出高考題的評價院…難易度調整，為何壹直失敗？. December. 13, 2024 08:25. . “哦，我的天啊……不像話。要解開這個嗎？” 這是英格蘭國家隊出身、今年轉會到K聯賽FC首爾隊的足球運動員傑西•林加德讀完去年舉行的高考（大學入學考試）英語第24題後說的話。林加德搖搖頭苦笑說：“太難了。”FC首爾官方YouTube頻道在2025學年度高考前壹天的上月14日上傳了包含該場面的短視頻。“連英國人也覺得難的高考英語”等留言接連不斷。 連英語為母語的林加德也說很難的問題是在去年高考中數壹數二的高難度問題。報道了關於過度旅遊（overtourism）的內容，入學考試企業Megastudy分析稱，“相同的詞匯多次重疊，很難在先知中找到正確答案。” 去年，尹錫悅總統在距離高考還有5個月的時候下達了“減少殺手鐧（超高難度）題目”的指示。但是，當年11月舉行的高考中，國語、數學、英語領域的體感難度都比前壹年高，甚至使總統的發言黯然失色，最終被評價為“歷代級‘火高考’（題目很難，容易拉開分數差距）”。 教育界批評說，政府的“排除超高難度題目”方針反而提高了考生體感難度，加重了高考前的混亂。實際上，去年高考全領域的滿分者只有1人。 難道教育當局過於在意批評輿論嗎？壹年後舉行的今年高考，情況發生了180度的大轉變。今年入學考試因政府發表醫科大學增員，再次挑戰入學考試的最上位圈N考生增加，需要“確保辨別力”，但高考出題卻非常簡單。全領域的滿分者有11名。特別是國語滿分者達到1055名，是去年（64名）的16.5倍。 數學滿分者也達到了1522名。 “蹺蹺板式高考難度爭議”不是壹天兩天的事情了。入學考試業界甚至像公式壹樣流傳著“‘前壹年火高考’，第二年‘水高考’（題目簡單，成績拉不開差距）；前壹年水高考，第二年火高考”的說法。把時鐘撥回到二十多年前。2002學年度的高考和1997學年度壹起被稱為火高考的始祖。當時，金大中總統在國務會議上正式道歉說：“想到因高考而備受沖擊的家長和學生，感到非常遺憾”，得到了在調整難度上失敗的評價。相反，前壹年舉行的2001學年度高考，則是培養出66名全領域滿分者的“歷代級水高考”。入學考試業界甚至評價說，“喪失了辨別力。”2002學年度的火高考也可能是積極接受批評輿論的緣故。 教育部和教育課程評價院從1994年開始每年都會制定高考政策方向並出題。但是，有評價認為，高考難易度的調整已經連續失敗30年了。像高難度的“火高考”壹樣，簡單的“水高考”也讓考生更加混亂。因為入學考試中最重要的是“預測可能性”。政府和評價院要管理好入學考試制度和考試難易度，使其能夠穩定地預測。最糟糕的入學考試管理就是反復往返於水高考和火高考兩個極端。

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