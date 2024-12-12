親韓東勛派：“彈劾尹錫悅不可避免”……在野黨推動14日下午5時舉行第二次表決. December. 12, 2024 08:11. by 金俊一記者、尹多彬記者 jikim@donga.com、empty@donga.com. 國民力量黨內贊成彈劾尹錫悅總統的動向正在迅速升溫。距離尹錫悅彈劾案第二次表決（14日）還有3天的11日，執政黨內有5名議員公開表明了贊成彈劾的立場。如果執政黨議員有8人脫離，彈劾案將獲得通過。國民力量黨領導層也表示，“彈劾表決不可避免”，有聲音認為應該放棄“有序下臺”的討論，轉而贊成彈劾。 國民力量黨議員金宰燮當天下午在國會召開記者會表示：“依靠總統善意的下野主張已不再有效。現在最有序的下臺是彈劾。”這是繼趙慶泰、安哲秀、金睿智、金相旭議員之後第五名贊成公開彈劾的執政黨議員。金宰燮表示：“更進一步，我敦促國民力量黨以黨論贊成彈劾。死路就是生路。” 國民力量黨領導層也傾向於贊成彈劾。執政黨相關人士表示：“確認了尹總統沒有主動下臺的意向。主張有序下臺而不是彈核的韓東勛代表的努力實際上已經結束。”據悉，前一天在議員全體會議上曾表示“除了彈劾之外，事實上沒有辦法奪走總統權限”的韓東勛也在考慮彈劾問題。親韓東勛派相關人士表示：“在調查機關對總統室進行扣押搜查的情況下，不知道還會爆出什麽事實。贊成彈劾在所難免。”據悉，韓東勛正在考慮發表有關彈劾的公開立場。 與黨論無關，表示要參加彈劾表決的執政黨議員也在增加。以贊成解除緊急戒嚴的議員、親韓派議員、少壯派議員、贊成緊急戒嚴內亂常設特檢案的議員等31人為對象進行調查的結果顯示，除公開表示贊成彈劾的5人外，沒有公開贊成和反對彈劾的8名議員表示將參加彈劾表決。也就是說，在國民力量黨內部，至少有13人參加表決。 將於12日選出並決定彈核與否的執政黨院內代表候選人表現出了相反的立場。親尹錫悅派系的權性東議員（五選議員）表示：“到目前為止，反對彈劾是黨論。”非尹錫悅派系的金臺鎬議員（四選議員）表示：“這將成為以自由意誌投票的方向。”親韓東勛派戰略企劃副總長申誌鎬主張：“親尹（錫悅）派們非常露骨地試圖驅逐韓代表，掌握黨權。” 共同民主黨將在12日的全體會議上報告對尹錫悅的第二次彈劾案。共同民主黨原計劃在當天立即發起彈劾案，但決定進一步完善追加出現的內亂相關情況，將發起時間推遲了一天。該黨的方針是，第二次彈劾案表決將按原計劃於14日下午5時在全體會議上進行。

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