尹錫悅與執政黨引發大混亂，經濟外交安保也遭沖擊. December. 10, 2024 08:23. by 黃衡俊記者 趙應亨記者 constant25@donga.com、yesbro@donga.com. 始於3日深夜尹錫悅總統宣布實行緊急戒嚴的國家混亂局面已持續一周，但執政黨和政府未能收拾殘局，反而導致混亂，這種“不確定性風險”正在演變為經濟、外交、安保整體危機的千鈞巨浪。 9日，金融市場比發生緊急戒嚴事態後的4日更加動蕩不安。當天，韓國綜合股指KOSPI比6日收盤價下跌2.78%，以2360.58點收盤。創業板指數KOSDAQ下跌5.19%，收於627.01點。據韓國交易所透露，特別是個人投資者呈現“恐慌拋售”局面，在股市凈拋售約9000億韓元。韓元對美元的匯率也急劇上升（韓元貶值），盤中一度超過1438韓元。截止到當天下午3時30分，韓元對美元匯率為1437.0韓元，比6日同一時間上漲17.8韓元。 距離明年1月20日美國總統特朗普就任還有41天，外交界擔心“首腦外交完全停擺”會引發後續風暴。雖然有人提出，特朗普可能要求重新磋商防衛費分攤額、和朝鮮國務委員長金正恩直接交易朝核問題，但在最應該先交厚的政權交替初期，韓美同盟的首腦外交陷入了無法進行的狀態。據悉，考慮到特朗普重視首腦間個人關系的傾向，韓國政府內部對原計劃盡快推進的韓美首腦會談如何推進表示擔憂。外交消息靈通人士表示：“據我所知，特朗普方面的立場是，保持觀望，直到尹總統的去留等政治狀況告一段落、趨於穩定為止。” 國民力量黨代表韓東勛前一天曾表示，“尹總統不會參與國政運營”，但國防部9日公開表示“軍隊統帥權目前在法律上屬於總統”，爭議不斷擴大，外交安保領域國政運營的混亂局面也原封不動地暴露了出來。朝鮮如果進行挑釁，圍繞行使軍隊統帥權的爭議將面臨越來越大的安保風險。 在這種情況下，繼韓東勛提出的和國務總理韓德洙“共同運營國政”構想引發違憲、違法爭議後，執政黨9日又未能提出國政正常化方案，混亂正在擴大。 共同民主黨代表李在明在最高委員會議上提高聲音說：“如果尹總統不立即辭職，將對匯率、證券市場、人工智能、半導體等領域造成無法挽回的影響。”但是，共同民主黨在朝野沒有達成協議的情況下，首次強行處理“減額預算案”，因此有人批評說：“在沒有考慮國家未來的情況下，把預算淪為彈劾討價還價的工具。”

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