特朗普重返外交舞臺……與馬克龍再次展開“握手比拼手勁”. December. 09, 2024 08:28. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國當選總統特朗普7日出席在法國巴黎舉行的巴黎聖母院重新開館儀式，華麗地重返外交舞臺。這是特朗普贏得美國總統選舉勝利後首次出訪，與烏克蘭總統澤連斯基等海外領導人舉行多場會晤。 特朗普當天在巴黎愛麗舍宮接受法國總統馬克龍的迎接，開始了日程。馬克龍準備了紅地毯等，提供了相當於現任總統的禮賓。在巴黎聖母院重新開館儀式上，馬克龍在和夫人布裏吉特之間安排特朗普的位子，給予了破格待遇。 特朗普在會見馬克龍時，還展現了特有的“握手比拼手勁”。特朗普在與馬克龍合影留念時，緊閉著嘴，緊緊握住手，擺出了扭動的姿勢。特朗普在首次在任時也曾與馬克龍見面，像掰手腕壹樣握手9秒鐘，與多位首腦表現出了相似的壹幕。 當地媒體評價說：“特朗普仍然習慣用握手表示好壞，試圖先發制人。”特朗普的支持者們也在社交媒體等上歡呼說：“再次通過握手支配世界各國首腦。” 特朗普還與澤連斯基舉行了突然會晤。據《紐約時報》報道，兩人在愛麗舍宮在馬克龍的斡旋下舉行了約30分鐘的三方會晤。據悉，特朗普在與澤連斯基第壹次會晤時遲到大約40分鐘，對與後者的見面持否定態度，但最後改變了主意。澤連斯基在會晤後在社交媒體上表示：“這是壹次優秀、富有成效的會面。” 特朗普還會見了英國威廉王子，並與意大利總理梅洛尼舉行了非公開會談。

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