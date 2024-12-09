現代汽車和起亞今年每4輛新車中就有1輛在美國銷售. December. 09, 2024 08:27. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 據調查，今年現代汽車集團每4輛新車中就有1輛在美國市場銷售。 8日，據現代汽車集團透露，現代汽車和起亞今年1~11月在美國共銷售了154.8333萬輛。這占同期現代汽車、起亞汽車在全球銷售的汽車（665.6584萬輛）的23.3%。 現代汽車和起亞在美國的銷售比重超過23%是自1988年（28.8%•26.1782萬輛）以來的第壹次。2000年代後期，美國銷售比重壹直維持在10%左右，到2021年增至22.3%，時隔16年恢復到了20%左右。2022年為21.5%，2023年為22.6%。 預計今年在美國市場的銷量也將達到170萬輛，刷新歷史最高紀錄。現代汽車和起亞在美國市場的最高銷售紀錄是去年創下的165.2821萬輛。 現代汽車和起亞在北美以運動型多功能車（SUV）和高級品牌捷尼賽思、環保車為中心，銷售勢頭良好。特別是現代汽車推出了皮卡“聖克魯茲”、起亞推出了大型SUV“特柳賴德”等北美戰略車輛，展開了積極的攻勢。 汽車業界相關人士指出：“如果在美國佐治亞州建設的‘現代汽車集團Metaplant America’明年正式投入生產，當地的銷量可能會進壹步增加”，“特朗普二期政府的政策變化可能會成為變數，因此需要機敏的應對。”

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