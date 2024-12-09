不到2%的低增長危機，經濟政策全面停止. December. 09, 2024 08:25. . 繼2023年之後，明年韓國經濟的增長率也很有可能維持在2%以下的水平。韓國銀行上月末預測明年韓國經濟增長率為1.9%，全球8家投資銀行（IB）提出的增長率預測值平均為1.8%。如果當選總統唐納德•特朗普表示將對所有進口商品征收的10%至20%的普遍關稅比預想的更快成為現實，增長率可能會更低。經濟開發正式開始後，韓國經濟呈現出不到2%的增長率，除了發生超大型對外不利因素外，去年還是第壹次。 像日本“失去的30年”壹樣，韓國經濟也有可能固定低增長，因此政府的作用比任何時候都重要。但是，尹錫悅總統宣布緊急戒嚴和隨後的彈劾政局使政府的經濟政策都停止了。目前，政府通常在每年12月出臺的明年經濟政策方向何時公布還是個未知數。經濟政策方向包含了政府將在壹年內推進的政策大框架和主要課題。雖然計劃包括拯救內需不振的方案，但政府內部也出現了失去推進動力的說法。 已經超過法定處理期限的明年預算案的相關討論也消失了。如果到年末為止預算案不能通過，就要編制至今為止壹次都沒有實行的準預算。如果形成準預算體制，政府的裁量支出大部分將被凍結。兩年前，隨著預算案通過被推遲，有人提出編制準預算的可能性，時任副總理兼企劃財政部長官秋慶鎬曾警告說：“這是引發經濟危機的苗頭。”稍有不慎，彈劾政局如果延長，就有可能同時面臨1%低增長和經濟危機的苗頭。 金融投資所得稅的廢除和虛擬資產課稅延期的不確定性也增大了。朝野雙方事實上就廢除投資股票、基金等賺來的錢如果超過5000萬韓元，就要繳納收益的20~25%稅金的金融投資稅達成了協議，但如果國會沒有修改法律，將從明年1月1日開始進入法律實施階段。虛擬資產課稅的情況也是如此。有人指出，包含每周52小時例外適用的《半導體特別法》實際上朝野協商處理已經泡湯，東海深海石油和天然氣田開發項目“大王鯨”明年的鉆探預算將全額削減，不可避免地出現差池。 外媒對此次事件評價稱，“這證明了‘韓國低評價（discount）’是正確的。”美國經濟專門媒體《福布斯》指出：“現在投資者們會想到在亞洲實行戒嚴令的國家是印度尼西亞、緬甸、菲律賓、泰國和韓國。”韓國低評價是指韓國股市因地緣政治風險、不透明的企業支配結構等被低估的現象。 從今年年初開始強力推進消除韓國低評價的尹總統證明韓國低評價是正確的，這真是個莫大的諷刺。現在，即使政府被納入韓國股市低評價因素之壹，也不足為奇。經濟班子8日強調，“將最大限度穩定地管理經濟。”但彈劾案被否決後，風波仍將持續，海外投資者很難相信政府所說的導致韓國低評價的原因。

한국어