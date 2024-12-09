爭相調查緊急戒嚴……不能由檢察機關主導調查. December. 09, 2024 08:25. . 檢方和警方正在競爭性地展開有關12月3日緊急戒嚴的調查。設立緊急戒嚴特別調查本部的檢察廳昨天全面調查了前國防部長金龍顯，沒收了其隨身攜帶的手機，並緊急逮捕了他。以國家調查本部安保調查團為中心、組成120名超大型專門調查組的警方昨天扣押搜查了金龍顯的住宅和國防部長官邸及辦公室，並拿到了針對金龍顯的通信明細令，正在翻查通話明細。 由於檢警調查權的調整，刑法上對內亂嫌疑的調查權轉移到了警察手中。檢察機關這時候本應調查金建希的德意誌汽車股價造假疑惑等，不去進行調查，卻專幹別的事情，現在又以調查金龍顯涉嫌濫用職權為借口擠進來，以調查濫用職權的內亂嫌疑的借口進行狡辯，事實上在對內亂嫌疑進行調查。也就是說，兩個調查機關正在重疊調查同壹事件。 當然，無論調查權屬於哪壹方，都是國家重大事件的調查，因此應該不受調查權的限制，由檢方和警方共同進行調查。檢方還向警方請求進行聯合調查。但實際內容存在問題。無人不知，檢察機關的目的，是在聯合調查的美名下，由檢察機關掌握調查的主導權。警察拒絕了。 內亂嫌疑的調查只能指向尹錫悅總統。檢察機關對檢察總長出身的總統的調查，不管是嚴酷還是松緩，都有可能受到誤會，因此，由警方調查更為妥當。盡管如此，警方的調查能力比檢察機關脆弱，因此，僅憑警方的調查，很可能無法查明內亂嫌疑的全部真相，因此，如果可能，警方應該與檢方進行聯合調查。不過，與以往不同，聯合調查必須由警方掌握主導權、由檢察機關支援。 這種聯合調查只有在壹直占據警方優勢的檢察機關放棄掌握主導權的想法的情況下才有可能進行。如果檢察機關不能接受調查權調整、做不到，至少應該避免把沒有調查權的調查搞得像與警方競爭壹樣，給調查帶來混亂。

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