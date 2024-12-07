檢察機關組建“內亂罪特別調查本部”，與軍事檢察機關壹同展開調查. December. 07, 2024 07:38. by 許東俊記者、具民基記者 hungry@donga.com、koo@donga.com. 檢察機關為查明尹錫悅總統宣布非法緊急戒嚴的疑惑，組建了特別調查本部。自2016年設立調查時任總統朴槿惠的特別調查本部後，時隔8年，檢察機關瞄準了檢察總長出身的尹錫悅。 大檢察廳6日表示：“將組建特別調查本部，對此次緊急戒嚴相關事件進行嚴肅調查。”大檢察廳任命首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉為本部長，首爾南部地方檢察廳第二次長檢察官金鐘宇擔任次長檢察官。除此之外，調查原有控告事件的首爾中央地方檢察廳公共調查壹部長李燦圭、刑事三部長崔順浩也加入了特別調查本部。特別調查本部是指，在調查國民提出疑惑的重大事件時，由檢察總長臨時設置和運營的機構。 有分析認為，檢察總長沈雨廷指示設立特別調查本部，預示著針對此次疑惑頂點尹錫悅的高強度調查。預計調查將集中查明因內亂罪、濫用職權妨礙行使權利等尹錫悅宣布緊急戒嚴被控告的全部疑惑。實際上，檢方投入了2016年曾有過“幹政事件”特別調查經驗的金鐘宇、作為“幹政事件”特檢派遣檢察官經歷過現職總統調查的崔順浩等最精銳人力。此次特別調查本部將通過大檢察廳，以沈雨廷親自指揮調查的方式運營。 隨著軍隊檢察人員也決定接受派遣，將與軍隊展開聯合調查。宣布緊急戒嚴後，國會和選舉管理委員會等投入了大量軍隊兵力，考慮到事件相關人士大部分都是軍隊人士，決定進行聯合調查。 此前，檢方在2016年至2017年曾對朴槿惠的幹政疑惑組成了特別調查本部。當時，特殊調查本部在朴槿惠被罷免後進行了調查，並對她進行了拘留起訴。

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