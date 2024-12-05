金慧成的“MLB時鐘”開始轉動. December. 05, 2024 07:30. by 李憲宰 uni@donga.com. 金慧成（25歲•Kiwoom•照片）進入頂級聯賽的正式程序開啟了。 Kiwoom俱樂部4日表示：“已向韓國棒球委員會（KBO）正式要求公布金慧成的Posting System（非公開競標•入札）。”KBO也立即向美國職業棒球大聯盟（MLB）事務局申請了金慧成的入札公示。金慧成將從5日晚10時開始到30天後的明年1月4日上午7時為止，與MLB的30支球隊展開入隊協商。 如果金慧成與MLB球隊簽約，Kiwoom將成為繼2014年姜正浩（匹茲堡海盜隊）、2015年朴炳鎬（明尼蘇達雙城隊）、2020年金河成（聖地亞哥教士隊）、去年的李政厚（舊金山巨人隊）之後第五位進軍美國職棒大聯盟的韓國球員。 MLB.com也迅速報道了金慧成的入札消息。該媒體報道說：“金慧成在Kiwoom隊的8年間共取得了0.304的擊球率和0.364的出壘率，包括2021年的46個在內，連續7個賽季盜壘數都超過20個。他作為2壘手兩次獲得金手套，2021年作為遊擊手獲得了金手套獎。”金慧成在KBO聯賽歷史上首次獲得了遊擊手和2壘手兩個部門的金手套獎。 金慧成在去年新設的KBO防守獎上，到今年為止連續2年被選為2壘手部門的獲獎者。本賽季取得0.326擊球率的金慧成，自2017年進入壹線隊後首次擊出了兩位數的本壘打（11記）。 金慧成的目的地是美國聯盟西部賽區的西雅圖水手隊。MLB.com 表示：“西雅圖隊壹直關註金慧成。今年作為西雅圖二壘手出場的選手們的擊球率為0.209，OPS（出壘率+長打率）為0.658，三振率為27.1%。金慧成在KBO聯賽總計3819個擊球位上的三振率僅為16.3%。”波士頓紅襪、舊金山巨人等球隊也對金慧成表現出了關心。MLB交易網站最近預測金慧成的身價為3年2400萬美元（約339億韓元）。 金慧成於上月29日前往美國洛杉磯（LA），在所屬公司CAA準備的訓練場鍛煉身體，並準備了入札日程。CAA還是MLB的日本超級明星大谷翔平（洛杉磯道奇隊）的所屬公司。 金慧成在上個月26日的KBO頒獎典禮上表示：“我不太在意是大市場還是小市場球隊。只是在接到入札提案的球隊中，應該好好考慮壹下自己能多上場的球隊。”

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