180萬美元！KT隊與羅哈斯續約壹年. December. 04, 2024 08:50. by 李憲宰 uni@donga.com. 今年作為職業棒球KT隊的中心擊球手活躍在賽場上的外籍外野手羅哈斯（34歲•照片）明年也將繼續與KT隊同行。 KT隊3日表示：“與羅哈斯簽訂了總額180萬美元（約25.3億韓元）的續約合同。”與今年獲得的總額（90萬美元）相比，準確來說翻了壹番。180萬美元的總額也讓他與今年登上擊球王寶座的SSG隊選手埃雷迪亞（33歲）壹起，成為單賽季最會掙錢的外籍擊球手。 2017年加入KT隊的羅哈斯到2020年為止的4年間壹直是KBO聯賽最頂級的擊球手。2020年，他榮登本壘打（47個）、打點（135分）、得分（116分）、長打率（0.680）等4冠王，成為首位被評為最有價值球員（MVP）的KT隊選手。 以在韓國的業績為基礎，羅哈斯從2021年開始在日本職業棒球阪神隊效力了2年。但是因未能適應日本棒球，僅取得擊球率0.220、17記本壘打、48打點的慘淡數據，表現不佳，最終黯然離場。羅哈斯在2023年曾短暫效力於多米尼加聯賽和墨西哥聯賽等。 在本賽季即將到來之際，重新回到KT隊的羅哈斯華麗地復活了。他參加了144場比賽，取得擊球率0.329（第7位）、32記本壘打（第6位）、112打點（第5位）、188支安打（第4位）等漂亮數據，為球隊進軍季後賽助了壹臂之力。 KT團長羅道賢說明了續約的理由，“羅哈斯在本賽季大部分擊球指標中都名列前茅，表現出了十足的競爭力”，“作為在實力和韌性方面均得到驗證的選手，明年賽季也將引領球隊的擊球陣容。” 隨著與當初傳聞將回歸美國職業棒球大聯盟（MLB）或日本職業棒球的羅哈斯成功續約，KT隊與明年賽季將效力的3名外籍選手的合同全部順利完結。 此前，KT隊與右手投手庫埃瓦斯（34歲）簽訂了總額150萬美元（約21億韓元）的合同，並以總額100萬美元（約14億韓元）的價格引進了今年活躍在Kiwoom隊的左手投手海蘇斯（28歲）。庫埃瓦斯自2019年加入KT後已經連續7年效力於同壹球隊，而海蘇斯將於明年迎來KBO聯賽第2季。

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