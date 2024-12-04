特朗普：“如果哈馬斯在就任前不釋放人質，將經歷地獄”. December. 04, 2024 08:49. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “如果人質在2025年1月20日（美國總統就職日）之前沒有得到釋放，在中東犯下反人倫行為的責任人將付出地獄般的代價。” 美國當選總統特朗普2日向從去年10月7日起扣押以色列平民人質的巴勒斯坦武裝團體哈馬斯發出了公開警告。這距離11月30日哈馬斯公開以色列裔美國人質伊丹·亞歷山大（20歲）的視頻僅隔兩天。亞歷山大在相關視頻中表示“被俘420天以上”，呼籲盡快營救自己。 特朗普當天在“真實社交”上表示：“所有人都在談論在中東被暴力、非人道地扣留的人質，但只是嘴上說說，沒有行動。立即釋放人質！”據網媒“阿克西奧斯”透露，這是特朗普在大選獲勝後首次公開提及被扣留在加沙地帶的人質。 分析認為，特朗普的此番言論壹方面批評拜登政府在以色列和哈馬斯的停戰斡旋方面沒有取得什麽成果，另壹方面強調自己就任後可以改變局勢。也有分析認為，就像他在執政第壹期時先是對朝鮮國務委員長金正恩發表“火焰和憤怒”言論造成緊張局勢升級，後又舉行兩次朝美首腦會談壹樣，他試圖以哈馬斯為對象實施“瘋子”戰略。也就是說，他想先威脅哈馬斯，然後再達到人質獲釋的目的。 《紐約時報》認為，特朗普聲稱可以利用自己的力量處罰哈馬斯，這壹發言表明，他將攻擊性地處理第二個任期的中東政策。以色列戰略部長羅恩·達默也決定不久後訪問特朗普的私宅美國佛羅裏達州海湖莊園。 另外，從11月27日起進入60天休戰的以色列和黎巴嫩的親伊朗武裝團體真主黨仍在展開攻防戰。據《以色列時報》等媒體報道，真主黨2日向以色列占領的南部多布山壹帶發射了兩枚迫擊炮。以色列軍方也表示，空襲了黎巴嫩全境的真主黨基礎設施。雙方都主張對方“首先違反了停戰協議”。

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