韓國電力公社耗資41億韓元的開城工業園區輸電塔，在朝鮮拆除電線後倒塌. December. 04, 2024 08:47. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國政府3日公開了在朝鮮開城工業園區建設的輸電塔倒塌的視頻。上月底朝鮮軍隊開始清除輸電線後，部分支持基礎薄弱的輸電塔像多米諾骨牌壹樣倒下。朝鮮在開城工業園區和金剛山旅遊區內持續侵犯韓國財產權，韓國政府正在討論相關應對措施。 據統壹部當天公開的視頻顯示，韓國電力在朝鮮境內建設的全部15座輸電塔中，有4座接連倒塌。韓國政府壹名官員表示：“據判斷，輸電塔的倒塌是根據新的斷線措施導致的。”11月24日，韓國監視資產捕捉到了朝鮮軍隊登上輸電塔切斷輸電線的場面。 特別是統壹部當天還公開了登上輸電塔作業的朝鮮軍人墜落的視頻。統壹部官員指出：“這如實地反映了朝鮮勞動者沒有最低限度的安全措施、強行工作的惡劣人權狀況。” 韓國電力從2006年4月起到2007年10月，先後投入41.9億韓元建設了輸電塔。通過該輸電塔的電力供應根據南北關系反復中斷和恢復，2020年6月朝鮮炸毀開城工業園區內的南北共同聯絡事務所後最終中斷。 據悉，目前朝鮮在開城工業園區擅自啟動了40多家韓國企業所有的工廠，正在對金剛山旅遊地區內的韓國企業設施高爾夫球場俱樂部公寓和溫泉村等進行拆除工作。 據悉，韓國政府對朝鮮最近炸毀的京義線和東海線公路及鐵路的貸款償還相關法律研究已經結束。在京義線和東海線鐵路、陸路連接事業上，韓國政府投入了1.3290億美元的實物貸款。韓國政府考慮到朝鮮炸毀京義線、東海線的行為可能意味著拒絕償還貸款，正在研究敦促償還的方案。

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