韓江的《少年來了》榮登今年暢銷書第壹位. December. 03, 2024 07:49. by 金素敏記者 somin@donga.com. 今年暢銷書第壹位是韓江的《少年來了》（創批社•照片）。 2日，據教保文庫和Yes24透露，《少年來了》是10月10日韓江獲得諾貝爾文學獎後銷量增勢最猛烈的。據調查，教保文庫在過去10年間年綜合暢銷書排名第壹的書籍中，《少年來了》的銷量（今年1~11月的統計）最高。Yes24表示，諾貝爾獎發表後的兩個月裏，韓江的書籍銷售量比去年同期增加了約100倍。得益於這種爆發性的反響，《素食主義者》（創批社）和《不做告別》（文學村）分別占據了兩家大型書店年度排行榜的第二位和第三位，前三名全部被韓江作品包攬。但是具體的銷售量並沒有公開。 這種“韓江效應”對其他韓國文學作品的銷售也產生了影響。據Yes24透露，最近獲得俄羅斯托爾斯泰文學獎的金珠惠的《小土地上的野獸們》（茶山書店）和入圍今年布克獎國際部門最終候選名單的黃皙暎的《鐵道員三代》（創批社）在官宣韓江獲得諾貝爾獎後銷量分別增加了36倍和95倍左右。 在10日諾貝爾獎頒獎儀式即將到來之際，人們對韓江的關註度再次提高。駐英韓國文化院將與大韓民國歷史博物館、國家遺產廳等攜手舉辦“韓國文學暢銷書特別展”，截止日期為明年1月31日。從《洪吉童傳》、《九雲夢》等古典文學到《英子的全盛時代》、《人間市場》等20世紀的暢銷書、韓江的作品等。150多名英國文學及教育專家、出版界有關人士參加了上月28日的開幕活動。另外，英國倫敦大學東洋非洲大學（SOAS）教授格雷斯•高等人將於5日在當地舉行韓國文學講座。

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