只剩下情聖丈夫的大韓民國政界令人寒心. December. 03, 2024 07:48. . 今年秋天，韓國政界似乎全都是情聖丈夫。尹錫悅總統和李在明代表各自袒護自己的妻子，韓東勛代表也卷入妻子等家人是否牽連的“黨員留言板”爭議近壹個月。看到他平時話很多，反應也很快的樣子，有人說“妻子守護者多了壹個嗎?” 尹總統在11月7日的對國民談話中表現出了超乎世人預料的對妻子的愛。當被問及金建希幹政爭議時，他說：“應該重新整理（幹政的）國語詞典。確實把我的妻子妖魔化了很多。（妻子）在某些方面有些天真。”這個答案令人懷疑自己的耳朵。從股價操縱嫌疑開始，到收受迪奧名包、介入人事、介入選舉、蔡上等兵死亡事件及海關毒品事件的救命遊說、總統辦公室官邸遷移疑惑等，被在野黨列為金建希調查對象的事件已多達13件。僅從疑惑的件數和種類來看，似乎不是“天真”所能包庇的情況。 李在明代表也不甘示弱，11月14日向妻子金惠京（音）發送了字裏行間的情書。金氏涉嫌在上次大選之前用京畿道法人信用卡為3名共同民主黨議員夫人訂餐10.4萬韓元，當天接受了審判。法院對金氏處以150萬韓元的罰款，並表示：“存在妨礙選舉公正性和透明性的危險。”法院拋開金額不談，點出行為的意圖才是問題。不管金氏事先知道還是不知道，不管飯錢是多少，不當使用京畿道法人信用卡是事實。盡管如此，李在明不僅沒有表示遺憾，反而在自己的臉書上大搖大擺地寫道：“妻子是犧牲品。慧京啊，對不起得想死。”其對妻子的深情，可以在家裏用語言表達。在此之前，至少應該首先向京畿道居民道歉。 韓東勛也難以從“黨員留言板”爭議中擺脫出來。爭論始於11月5日某油管博主主張，“以韓（東勛）代表和妻子等名義譴責尹總統夫婦的文章被上傳到了黨員公告欄上”。韓東勛過了半個月才表明模棱兩可的立場說：“不要因此陷入不必要的自亂陣腳。如果不是違法等問題，我不適合事事進行說明。”此後，黨員“韓東勛”稱是同名異人，對於家人是否都是同名異人的提問，他回避回答。只要說“不是我們家人寫的文章”就能結束的事情，卻荒唐地回答“黨有義務（保護黨員）”，從而引發了爭議。現在是執政黨這麽做的時候嗎？ 每到選舉季節，都會接到政界聘請提議的壹名企業家說：“有過夢想，但因為妻子反對而放棄了。”如果想守護妻子和家人的想法更大，就應該放棄政治欲望。成為公職者或公眾人物的瞬間，理所當然要對家人也適用更嚴格的尺度。 今年秋天，韓國面臨著消費、投資、生產全部後退的史無前例的低增長危機。國際局勢動蕩，戰爭也在持續。盡管如此，由於只重視自己家人的政治家，政界今天也壹事無成，壹地雞毛。

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