大法院確定“向840名‘五壹八’受害者賠償430億韓元”. December. 02, 2024 08:26. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “五壹八”民主化運動有功人員和遺屬840人在以國家為對象提出的請求賠償損害訴訟中最終勝訴。這是“五壹八”民主化運動有功人員獲得國家賠償請求權後，參與人數最多的壹次訴訟。 據法律界1日透露，大法院壹部（主審大法官盧泰嶽，音）11月28日裁定，“無需進壹步審理”，駁回“要求國家向840名‘五壹八’民主化運動有功人員及遺屬支付430.65億韓元精神損失費”的原審判決。“無需進壹步審理”駁回是指，如果下級法院的判決沒有問題，大法院在不予進壹步審理的情況下立即駁回本案。 2021年5月，憲法裁判所對禁止已因“五壹八”民主化運動獲得國家補償者提出精神損害賠償請求的“五壹八”補償法條款做出了違憲判決。根據憲法裁判所的決定，“五壹八”有功人員和遺屬等840人同年11月要求國家賠償943億韓元的精神損失費。 今年9月，二審法庭全盤認可壹審作出的賠償標準，即逮捕、拘留、受刑為每天30萬韓元，無殘疾傷害為500萬韓元，有殘疾傷害為3000萬韓元，死亡為4億韓元等，過去已獲刑事補償從精神損失費中扣除。另外，在糾正12名原告的拘禁天數和殘疾等級等的同時，比壹審（426.66億韓元）增加了3.99億韓元的精神損失費。

한국어