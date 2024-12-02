OECD：“韓國經濟增長率或將連續6年低於潛在增長率”. December. 02, 2024 08:26. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 韓國銀行將明年和後年的經濟增長率預測值下調至1%左右，預計韓國經濟增長率到明年為止連續6年達不到潛在增長率。隨著經濟生產性不振的長期持續，結構性經濟蕭條的憂慮也越來越大。 據韓國銀行1日向國會行政安全委員會所屬的共同民主黨議員室楊富南提交的資料顯示，5月份經濟合作與發展組織（OECD）預測，體現韓國實際國內生產總值（GDP）與潛在GDP之間差距的GDP缺口將從2020年開始到明年為止連續出現負增長。實際上，GDP長期低於潛在GDP意味著生產設備和勞動力等壹個國家擁有的生產要素無法正常使用，暗示了長期經濟蕭條的可能性。 韓國GDP缺口從2001年開始到2019年為止，從未出現過連續兩年呈負增長的情況。但是，年度GDP缺口率從2020年的-2.5%，到2021年（-0.6%）、2022年（-0.3%）、2023年（-1.0%）等，壹直呈負增長，據推算，2024年和2025年也將分別出現-0.4%和-0.3%的缺口率。在主要七國（G7）中，預計連續6年GDP缺口負增長的國家只有法國。據預測，日本和美國在2023年至2025年連續3年實際增長率將高於潛在增長率。 隨著對韓國經濟增長的警告音接連不斷，有人評價說，結構性長期停滯已經開始。高麗大學經濟學系教授姜成鎮（音）說明道：“連續6年出現負增長意味著韓國已經面臨著結構性不景氣”，“現在是時候提出以現有制造業為中心的經濟增長戰略是否達到極限的根本性問題了。”

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