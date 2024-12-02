諾貝爾獎獲獎演講，韓江用韓語回顧作品世界. December. 02, 2024 08:24. by 金素敏記者 somin@donga.com. 韓江將於6日上午首次正式訪問諾貝爾博物館。獲獎者將自己的收藏品捐贈給博物館後，在椅子上留下簽名。為紀念諾貝爾獎100周年而於2001年成立的諾貝爾博物館正在舉辦展示阿爾弗雷德•諾貝爾和歷屆諾貝爾獎獲獎者的業績的展示會。捐贈活動將以非公開形式進行，韓江捐贈了哪些收藏品將在事後公布。當天下午，韓江將以國內外媒體為對象舉行記者招待會。 頒獎典禮的事前活動中最引人註目的是第二天7日在斯德哥爾摩證券交易所舉行的獲獎者演講。按照慣例，所有部門的諾貝爾獎獲獎者都會舉行1個小時左右的演講。特別是語言奇才諾貝爾文學獎獲獎者的演講稿，此後甚至出版成書，引起了極大的關註。韓江當天用母語韓語進行演講，之後將在諾貝爾獎網站上刊登譯文（瑞典語和英語）。當天的演講將通過油管進行現場直播。 據文學界透露，韓江以回顧自己的作品世界為內容，制作了演講稿，並於上月中旬發送給了瑞典翰林院。文學界人士表示：“聽說韓江像自己的作品壹樣，以穩重的氛圍寫了演講稿”，“這次很難找到10月PONY CHUNG創新獎獲獎感言中出現的平靜的幽默元素。”PONY CHUNG頒獎儀式當時，韓江說：“只要活著，無論何時都會想起三本書放在前面的想象中的書。我有壹種不祥的預感，連死都不敢死”，引發了觀眾們的爆笑。 據悉，在此次諾貝爾獎演講稿的撰寫中，也體現了執筆過程中韓江的完美主義氣質。在提交草稿後，直到最近還不斷修改文章等，為提高完成度付出了很多努力。此前，韓江在2021年出版《不做告別》（文學村）壹書，開啟了讀書會，並表示：“我是（會把演講稿）改到最後的類型，所以讓編輯很辛苦”，“在成稿的那壹天之前打電話說要再改，但（編輯）卻說‘現在輸出超過了……’。” 在10日的頒獎典禮上也可以聽到韓國語。翰林院有關人士繼物理•化學•醫學獎之後，在第四個部門用瑞典語介紹文學獎獲獎者，用瑞典語進行約5分鐘的介紹，並按照慣例把獲獎者引到講臺的最後壹句話用獲獎者的母語說出來。例如，翰林院說：“親愛的韓江作家，為了從國王陛下那裏接過諾貝爾文學獎，請上臺，並轉達瑞典翰林院的溫暖祝賀。”將《不做告別》翻譯成瑞典語的朴玉京翻譯家負責韓語翻譯。 在頒獎典禮上，韓江將身穿齊腳背的晚禮服。通常，在頒獎典禮上，男性穿燕尾服，女性穿晚禮服。屆時，將允許身穿獲獎者出身國家的傳統服裝。 在斯德哥爾摩的主要旅遊景點、被稱為“世界上最美麗的市政府”的斯德哥爾摩市政府，從7日開始將可以看到韓江的大型肖像畫照明。包含韓江臉部形象的照明設施將照亮整個辦公樓外墻。 據悉，韓江此次前往瑞典時，決定不與兒子或父親韓勝元作家同行。此前，韓江經常陪同兒子參加海外活動，在諾貝爾文學獎獲獎者揭曉當天，喝著茶分享獲獎喜悅的人也是她的兒子。

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