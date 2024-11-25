金正恩：“與美國該去的地方都去了”……“30余年翻版”擡高身價的小伎倆. November. 25, 2024 07:55. . 朝鮮國務委員長金正恩21日表示：“我們已和美國壹道走遍了談判的主要路線。（談判）結果讓我們確信，超大國（美國）沒有共存的意誌，只有侵略性、敵對的對朝政策。”他提到特朗普第壹屆政府雖然出面與朝鮮談判但沒有取得成果，並預告說，在特朗普第二屆政府將以核武器為先導，展開“強對強”的對決。不過，也有分析認為，他直接回憶起與特朗普的談判、共存意誌，暗示了兩人“再次見面”的可能性。 在此次美國總統選舉之前，朝鮮通過接連的挑釁提高了緊張程度：9月首次公開核武器生產的核心設施高濃縮鈾制造設施，10月份在非軍事區設置反坦克防禦墻等，采取和韓國斷絕的措施，後來又在大選5天前發射了新型洲際彈道導彈。有分析認為，朝鮮最近向俄羅斯派兵，不僅是為了俄羅斯轉讓核技術，也是為了迎合特朗普時代變化的安全環境，試圖與美國進行大交易。 這是朝鮮典型的提高身價的手法。包括1992年克林頓在美國總統選舉中當選5個月後宣布退出《核不擴散條約》在內，朝鮮在30多年的時間裏，在美國總統選舉前後經常用核武器和導彈刺激美國。特朗普首次當選時，朝鮮也在第二年的2017年進行第六次核試驗和洲際導彈挑釁，助長了危機。但在2018年和2019年舉行朝美首腦會談後，朝鮮態度發生了180度的轉變。 從這壹先例來看，可以解釋為，如果特朗普與拜登政府不同，傾向於撤回敵對的對朝政策，金正恩就有可能出面對話。特朗普也在競選遊說過程中多次強調：“我和金正恩相處很好，和擁有核武器的人相處甚得是件好事。”特朗普提名曾在朝鮮-美國首腦會談中起到核心作用的阿歷克斯·黃（音）為總統國家安全事務副助理，也值得關註。 如果今後朝鮮與美國之間進行直接交易，金正恩實際上將獲得擁核國家的認可，並以核裁軍為條件放寬對朝鮮的制裁。也不能排除優先考慮看得見的實際利益的特朗普對此做出回應的可能性。如果這樣，韓國政府就會在朝美之間被冷落，安保風險也會增大，這不得不讓人擔心。韓國政府應該關註朝鮮與美國之間的動向，集中外交力量阻止跳過韓國，防止韓美同盟發生動搖。

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