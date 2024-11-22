韓國經濟在“特朗普風暴”面前唯獨脆弱的原因. November. 22, 2024 08:51. . 距離美國特朗普第二期政府上臺還有兩個月，其沖擊已經動搖了韓國經濟。反映經濟基礎實力的韓元對美元匯率超過1400韓元，體現韓國企業實力的股市在KOSPI指數2400點壹度受到威脅後小幅回升。與特朗普引發的貿易戰爭的最大受害國中國相比，下降幅度更大。韓國代表性企業三星電子在股價暴跌至4萬韓元後，突然宣布購買本公司股票10萬億韓元。與其說“特朗普恐懼癥”過度，不如說充分暴露了韓國經濟依賴美中兩大市場和特定產業的脆弱性。 如果自稱“關稅人”的特朗普開始第二期執政，依靠出口生存的韓國將不可避免地遭受打擊。眼下，所有進口商品都要征收的10%至20%的普遍關稅和對中國產商品的60%的關稅炸彈承諾正在到來。特朗普不僅讓對華強硬派、也是關稅政策忠實支持者的政權交接小組共同委員長霍華德·魯特尼克擔任商務部長，還讓其擔任美國貿易代表辦公室負責人，準備推進更加嚴厲的保護貿易措施。 受美中矛盾和全球供應網重組的影響，對美出口的依賴度提高，美國時隔21年成為韓國最大的貿易順差國。特朗普第壹個任期的最後壹年，韓國對美貿易順差為166億美元，去年增至455億美元。從美國的立場來看，韓國是第八大貿易逆差國，可能會以此為借口露骨地施加貿易壓力或動搖韓美自貿協定的框架。如果廢除或縮小《通貨膨脹削減法》和《半導體支援法》，相信美國政府的補貼承諾、果斷在美國投資的韓國企業的損失將會增大。這些產業的對象都是半導體、汽車、電池等韓國主力產業。 最重要的是，如果特朗普正式開始“打擊中國”，韓國經濟將不可避免地遭受連鎖沖擊。進入今年以來，中國在韓國出口中所占的比重為19.2%，領先於美國（18.6%），居首位。如果美國對中國產品實施關稅炸彈打擊，向中國出口中間產品的韓國也將遭受直接打擊。在韓國對華出口中，中間材料比重達到78%。韓國企業已經因中國的低價產品“擠壓性出口”而陷入困境，在這種情況下，如果中國再擠出無法出口到美國的數量，將面臨世界性的出血競爭。 國際貨幣基金組織等國內外機構紛紛將明年韓國增長率預測值下調至2%，並警告說，如果再不好，有可能下降到1%左右，也是出於上述背景。韓國開發研究院認為，出口增長率將從今年的7%下降到明年的2.1%，但這也是以美國從2026年開始上調關稅為前提。如果美國加快關稅措施，出口將進壹步萎縮，潛在增長率水平的增長也將面臨危機。在這種情況下，韓國被美國指定為匯率觀察對象國，匯率防禦也變得困難。高匯率會刺激物價，阻礙利率下調，使內需停滯進壹步深化。 盡管如此，韓國政府卻感覺不到迫切的危機意識。美國總統選舉結束後，韓美首腦通電話時，特朗普要求韓國在造船業進行合作，韓國沒有率先提出這種提案，本身就表明政府準備不足。今後各種“特朗普賬單”都會飛來，韓國應該提出在美國投資最多、為創造就業崗位做出貢獻這壹點，並提出雙方“雙贏”的交易。要想克服貿易保護的大浪，有必要制定出口市場和海外生產基地多元化戰略，使出口市場偏重於特定地區和行業。通過打破規制和結構改革提高成長潛力的正面攻擊法也要加速進行。

한국어