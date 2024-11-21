退役僅壹年，博格特榮膺MLB“年度最佳主教練獎”. November. 21, 2024 08:33. by 李憲宰 uni@donga.com. 美國職業棒球大聯盟（MLB）克利夫蘭印第安人隊主教練史蒂芬•博格特（40歲•照片）在退役397天後登上了最佳主帥的位置。 博格特在20日公布的美國棒球記者協會（BBWAA）年度最佳主教練獎投票中，以30張有效票中27張第壹名、2張第二名、1張第三名等142分獲得美國聯盟（AL）最佳主教練獎。MLB.com 介紹說：“博格特主教練是歷史上最快從球員變成年度最佳主帥的教練。”此前的紀錄是由2003賽季作為選手參賽，退役後於2006年獲得年度最佳主教練獎的當時佛羅裏達隊（現邁阿密隊）主教練喬治•拉迪保持的。 博格特2012年加盟坦帕灣隊，主要擔任捕手和壹壘手，並於2022年10月6日從奧克蘭隊退役。總擊球率0.239、82記本壘打、313打點的成績足以說明他並不是引人註目的選手。但是他作為教練的潛力得到認可，於2023年1月成為西雅圖水手隊的候補投手教練，同年11月被選為克利夫蘭隊的主教練。在他就任壹年後，克利夫蘭成為了完全不同的球隊。去年，克利夫蘭隊以76勝86負的戰績排在AL中部賽區第3位，在沒有加強戰鬥力的情況下，球隊在本賽季以92勝69負的成績獲得了賽區冠軍。雖然敗給了紐約洋基隊，未能進軍世界大賽，但是超越分區系列賽，登上了美國聯盟冠軍賽舞臺。 博格特缺乏執教經驗，幾乎沒有擔任助教的經驗，在就任主教練的同時，他將大部分主要決定交給了各領域專家教練。特別是，讓投手教練卡爾•威利斯全權負責投手的運用。克裏夫蘭隊的候補投手在本賽季的候補投手訓練區平均責任失分為2.57，不負眾望。博格特主教練表示：“這都是球員們做的。如果不是我們的選手，這是不可能的。”國家聯盟（NL）最佳主教練獎則由65歲的老帥、密爾沃基釀酒人的帕特•墨菲獲得。

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