明太均：“尹錫悅訪問慶南時，給他介紹了兩名預備候選人”. November. 21, 2024 08:33. by 昌原=崔元英記者、朴锺民記者 o0@donga.com、blick@donga.com. 據了解，尹錫悅總統夫婦涉嫌介入公推事件的核心相關人士明太均（54歲，拘留中）曾親自向尹錫悅介紹了兩名地方選舉預備候選人。據悉，明某就自己發揮的作用向檢方陳述稱，“制定並支援了與大選相關的慶南地區日程”。 綜合《東亞日報》20日的采訪，被推測為是尹錫悅在宣布參加總統選舉的2021年9月訪問慶南地區的YouTube視頻中包含了上述內容。在金海機場拍攝的視頻中，明某將慶北高靈郡守和大邱市議員預備候選人裴某和李某介紹給尹錫悅，兩人與尹錫悅交換了名片。 昌原地方檢察廳專門調查組（組長：李誌炯 次長檢察官）19日傳喚明某進行調查，詢問了介紹這些人的經過。明某說：“那天不知道（裴某和李某）要來，去了之後發現他們來了。因為認識，所以介紹給了（尹錫悅）。” 明某還說：“在大選當時，我在慶南圈很多地方都起到了制定大選相關日程並支援的作用。沒有特別的頭銜。只是擔當了向導的角色。”明某和前議員金映宣（64歲，拘留中）涉嫌以公推為借口從他們那裏收受2.4億韓元（違反《政治資金法》）。 檢方認為，金映宣的會計負責人姜惠京提交的金映宣辦公室電腦硬盤中有可能出現證明明某嫌疑的“煙霧彈”，正在集中分析。檢方曾在該硬盤上確認，明某曾用電腦上Kakaotalk“發送給自己”功能傳送了他與尹錫悅的通話錄音文件。但目前檢方還沒有確保文件。

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