汽車和鋼鐵企業“逃離中國”的背後意義. November. 21, 2024 08:30. . 汽車被稱為“制造業之花”。壹輛汽車所需的零部件超過3萬個。從不太顯眼的小彈簧到名字也比較陌生的穩定器（減少車身傾斜的裝置），真的很多。使用的材料也有鋼鐵和有色金屬、橡膠、玻璃、塑料、碳纖維等多種多樣。 鋼鐵被稱為“產業之米”。意思是指是最重要的基礎材料。鋼鐵產業的競爭力與制造業的整體增長和創造就業崗位直接相關。因為汽車、建設、造船、家電、機械等主要產業穩定發展的基本材料就是鋼鐵。 在過去的30多年裏，中國像黑洞壹樣吸收著全世界的“花”和“米”，壹路高歌猛進。隨著全球汽車、鋼鐵企業湧入中國，中國成了“世界工廠”。這無疑是中國高速增長的基礎。 但是，從不久前開始，全球汽車、鋼鐵企業的“中國大逃亡”接連不斷。特別是，韓國企業率先離開。17日，現代制鐵決定出售2003年設立的中國北京法人。7日，浦項集團決定出售1997年建立的工廠。去年年初，浦項集團還處理了位於中國廣東省的工廠。東國制鋼去年7月將中國法人90%的股份出售給了中國地方政府。日本鋼鐵企業日本制鐵也在7月份中斷了與中國企業進行了20年的合作事業。 鋼鐵企業的這種動向在某種程度上是預料之中的事情。因為他們的核心客戶汽車企業率先從中國抽身而出。現代汽車在2016年“薩德”事件後，在中國的銷量急劇減少，2021年出售了北京第壹工廠，今年1月出售了重慶工廠。日本本田汽車決定中斷3家中國工廠的運轉，並考慮出售。日產汽車6月關閉了在江蘇省運營的工廠。 全球汽車、鋼鐵企業離開中國，與金融資本流失的意義截然不同。金融資本的流動是家常便飯。但是，巨大的裝置產業——汽車、鋼鐵的移動直接關系到公司的命運。只能采取最保守的行動。他們的行動意味著曾帶動世界增長的世界工廠的大門正在關閉。 汽車、鋼鐵企業的這種動向可能與中國的體制回歸有關。中國之所以能夠成為世界工廠，是因為中國進行了徹底的自我反省。終身執政27年的毛澤東去世後，中國接受了資本主義體制。由於對毛澤東的反駁，中國的最高權力根據自己的“民主程序”以10年為周期交替。同時為跨國企業提供了可預測的經營環境。如果毛澤東式共產主義仍然持續下去，中國絕對不會成為世界工廠。 對於中國目前的體制問題，我們不能說三道四。最終，中國這個世界的工廠將關門。現在是時候應對變化了。值得慶幸的是，韓國企業的行動速度比其他國家更快。

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