韓國研究團隊在世界上首次成功無線發送大腦信號. November. 20, 2024 08:32. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 韓國研究團隊開發出了可以用無線記錄大腦信號的設備。這是世界上首次開發的在猴子等靈長類動物中發揮作用的無線腦神經記錄器。期待今後能為帕金森、阿爾茨海默等無法征服的疑難性腦疾病的治療研究做出貢獻。 大邱慶北科學技術院19日表示，機器人及機械電子工學系教授張京仁（音）和韓國生命工學研究院責任研究員李英全（音）共同研究團隊開發出了“完全植入型無線腦神經信號記錄器”。該技術無需電池，利用無線電力傳輸和通信，可以實時記錄靈長類動物進行特定行動時產生的腦神經信號。研究團隊將該裝備移植到實驗用猴子的腦部後，在壹個月內成功測定了猴子的腦神經信號。 此前的腦神經信號記錄器大部分是通過電池或有線連接啟動的。在人的大腦中插入電極，讀出想法的Neuralink（神經鏈接）的設備也是用電池驅動的。在這種情況下，為了更換電池，需要再次進行手術。 此次開發的裝備即使沒有電池也可以啟動，而且通過無線通信讀取大腦信號，因此動作自由，這壹點具有很大的優點。還結合了以人工智能為基礎的神經信號分析技術，提高了準確度。 張京仁說：“非人類靈長類動物是在幾乎沒有意識的情況下被植入了設備，在這種事實上的自然狀態下，通過無線方式測定了腦神經信號。期待對目前醫學工學技術很難治療的帕金森、阿爾茨海默病等治療研究做出貢獻。”

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