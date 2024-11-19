憲法裁判所、廣播通信委員會、特別監察官……必須填補空缺，讓其工作. November. 19, 2024 07:54. . 國會議長禹元植、國民力量黨院內代表秋慶鎬、共同民主黨院內代表朴贊大18日舉行會晤，決定截止到22日推薦空缺的3名憲法法官。執政黨提議“啟動特別監察官推薦程序”，在野黨則表示：“與（總統夫人金建希）特檢相吻合，如果是為了拒絕特檢而采取程序，則有必要進行深入的研究。”民主黨表示，應該迅速任命有空缺的廣播通信委員會和廣播通信審議委員會委員。 憲法裁判所（憲法法院）所長李鐘奭等3人上月17日卸任後，由於沒有任命繼任者，憲法裁判所9個法官名額中只剩下6人。這3名是國會選出後由總統任命的職位，但由於朝野政黨就各推薦幾名候選人展開神經戰，推薦被壹再推遲。在當天的會晤中，這壹部分仍然沒有達成協議。 在名額未滿的情況下，如果憲法裁判所做出違憲判決、彈核決定等需要6名以上法官贊成的主要決定，有可能引發正當性爭議。因此，繼上月之後，本月也無法做出主要決定，因此憲法裁判所的核心業務實際上處於癱瘓狀態。甚至到了壹名法官在國會上追問“國會的意思就是不讓憲法裁判所工作嗎”的地步。 由包括委員長、副委員長在內的5名常任委員協商運營的廣播通信委員會從去年8月開始維持著兩人體制。這是因為任期結束等國會3名委員空缺後，由於政府、執政黨和在野黨之間的分歧，推薦和任命繼任者被推遲。在兩人體制下，法院做出不承認廣播通信委員會表決的案件效力的判決，再加上國會彈核訴訟，李委員長的業務也被停止，無異於“植物廣播通信委員會”。對此，對強制推行本公司應用程序結算的谷歌、蘋果征收罰款等廣播及通信領域懸案的決定接連被推遲。廣播通信審議委員會的9名委員中，由國會推薦的6名委員處於空缺狀態。 特別監察官自2016年9月前特別監察官李錫洙辭職後，8年多沒有人出任。法律明確規定，特別監察官空缺時，在30天內由國會推薦並由總統任命，但由於朝野利害關系出現分歧，壹直處於空缺狀態。無論原因如何，國會未能發揮應有的作用，導致國家機關的業務出現差池。朝野政黨應盡快填補空缺，表現出政治能力，使各機關能夠工作。

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