李太錫上演國家隊首秀，留下韓國足球歷史上第三對“父子均出戰A級比賽”的記錄. November. 16, 2024 07:49. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國國家足球隊後衛李太錫（22歲•浦項制鐵）在14日舉行的2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽與科威特隊的客場比賽中替補上場，留下了韓國足球歷史上第三對“父子均出戰國家隊A級比賽”的記錄。李太錫是韓國隊2002年進入韓日世界杯4強時的功臣、龍仁市足球中心總教練李乙容（49歲）的兒子。此前，金燦基（1932~2011年）-金錫元（63歲）、車範根（71歲）-車斗裏（44歲）父子先後代表國家隊出戰A級比賽。 李太錫在與科威特隊比賽的下半場19分鐘的時候替換李明載（31歲•蔚山現代）上場，首次參加了A級比賽。他穿著與父親在國家隊選手時期同樣的13號球衣踏上了球場。擔任左後衛的李太錫說：“沒想到今天能參加比賽。真的非常激動和高興”，“我聯系了父親，父親說‘作為第壹場比賽，好像做得很好’。”李乙容總教練在24歲的1999年3月與巴西隊進行友誼賽時，首次參加了A級比賽。首次參加A級比賽，李太錫比父親早2年。中場球員李總教練出戰了51場A級比賽，攻入3球。 李太錫被列入世界杯亞洲區第3輪預選賽11月2連戰召集名單，首次入選成人國家隊。足球代表隊主教練洪明甫當天就李太錫的A級比賽首場比賽表示：“投入比賽的時間段是艱難的時期，但是踢得很好。整體上來說是不錯的國家隊首秀。”李太錫於2021年在K1聯賽首爾FC隊首次亮相職業聯賽，並在本賽季途中的8月轉會到了浦項制鐵隊。他在K1聯賽共參加了100場比賽（1粒進球、6次助攻）。

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