以色列球迷遭遇的集體暴行是提前預告的人災. November. 16, 2024 07:47. . “水晶之夜（Kristallnacht）回來了。”（以色列總理本雅明•內塔尼亞胡） “水晶之夜”對於猶太人來說是壹個難忘的日子。1938年11月9日，德國。納粹襲擊猶太人商店、住宅和教堂，造成91人死亡。據說，當天晚上街上碎玻璃碎片像水晶壹樣閃閃發光。 提到痛苦的歷史是因為7日（當地時間）在荷蘭發生的集體暴行。AFC阿賈克斯隊和馬卡比特拉維夫FC隊的歐洲足球聯盟歐聯杯（UEL）比賽結束後，以色列客場球迷在街上遭到毆打。30多人受傷，5名重傷員被送往醫院。 從情況看，該事件應該不是因為足球。阿賈克斯隊以5比0獲勝，主隊當然不會憤怒生氣。以色列政府立即指出，“親巴勒斯坦的阿拉伯裔移民”是加害者。荷蘭首相迪克•斯霍夫也將該事件定性為“反猶太主義暴力行為”。 連美國總統拜登也聲討說這是“卑劣的行為”。但是沒有辦法阻止嗎？英國《衛報》12日報道說：“雖然跡象相當明顯，但各政府當局等忽視了此事，使事態進壹步擴大。”時光倒流，讓我們來看看“3次機會”，或許可以防止此次災患的發生。 壹比賽幾周前=荷蘭的阿拉伯裔移民超過20萬人。加沙戰爭爆發後，支持巴勒斯坦的示威也接連不斷。對此，部分以色列極端粉絲從幾周前開始就在社交媒體上表現出了敵意。據美國《紐約時報》報道，他們高呼“以色列軍隊萬歲”，謀劃了鬧事。 足球流氓（hooligan）歷史悠久。因此，如果出現事故征兆，將阻止進入體育場，並進行24小時監視。英國等國家將惡性球迷視為兇犯，禁止他們出國。相反，以色列政府卻沒有采取任何措施。 二比賽兩天前=擔憂成為了現實。據阿姆斯特丹警方透露，5日幾名以色列球迷高喊“巴勒斯坦去死”等口號。在市內撕毀並焚燒了巴勒斯坦國旗。多名阿拉伯出租車司機遭到毒打。“加沙不需要學校。因為孩子們（死了）不在了”的合唱歌曲的樣子上傳到了TikTok（抖音國際版）上。 如果當時公法權力強烈應對，會怎麽樣呢？阿姆斯特丹市議員塞赫爾•汗甚至表示“伊斯蘭社區非常憤怒”，敦促采取對策。但市當局認為這僅僅是“個人越軌行為”。 ③比賽日=正如汗議員所警告的那樣，阿拉伯裔壹片沸騰。中東出身的出租車工會舉行了抗議集會。在網上，伊斯蘭青年們接連發誓要報復。甚至事前共享了摩托車“撞了就跑（hit and run）”的手法。盡管如此，以色列客場球迷的保護措施仍然松懈。 同壹天，孫興慜所屬球隊托特納姆熱刺FC和加拉塔薩雷SK隊的UEL伊斯坦布爾比賽則有所不同。英國觀眾聚集在離足球場10多公裏的地方，在警察的護衛下乘坐包車前往。出入口和小賣部、衛生間也與主場球迷分開使用。觀眾席被透明的墻壁擋住了。比賽結束後，壹直等到土耳其壹方全部離開後，英國球迷才離開球場。之後在乘坐公交車的地方下車。 沒有擁護暴力的想法。犯罪應該受到處罰。但是，如果相關機構提前應對，就不會到這種地步。本可用鋤頭阻止的執政者們卻用鐵鍁阻止，還埋怨別人，真不想再看到這樣的執政者們了。人災的預告片總是層出不窮。對此置之不理的代價由善良的人們來承擔。

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