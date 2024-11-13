韓國最輕“260克超早產兒”體重增長12倍後出院. November. 13, 2024 08:16. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. “藝朗深受醫護人員的喜愛。我壹定會把他培養成報答社會的孩子。” 5日，在首爾江南區三星首爾醫院。在出院活動現場發表感想的李藝朗母親的聲音有些顫抖。該醫院的MOA集中治療中心負責人張允實（音）也含著淚說：“藝朗是今後出生的所有低體重早產兒的希望。” 三星首爾醫院12日表示，今年4月22日出生在韓國體重最輕的新生兒李某在198天後健康出院。李某在懷孕25周零5天後出生，體重僅260克，不及壹個蘋果的重量。新生兒平均體重在3千克出頭，出生體重在300克以下的新生兒成活率低於1%。醫院方面表示：“李某是韓國出生體重最輕的新生兒”，“在世界上體重排名第14位。” 李某的父母在結婚3年後得到了李某，但經歷了嚴重的子宮內胎兒發育遲緩和妊娠中毒癥。李某從第21周開始不再長大，父母轉移到三星首爾醫院繼續接受治療。 出生後只有成人手掌大小的李某壹出生就因呼吸衰竭及敗血性休克癥狀，接受了人工呼吸器、抗生素、輸血等治療。出生還不到壹個月時，因胎糞導致腸道堵塞，面臨難關，但醫護人員每天取出壹點胎糞，度過了危險局面。在惡劣條件下仍堅持生命的李某被醫療團隊以醫院所在地區的名字命名為“逸院洞老虎”。 李某出院時體重達到3.19千克，是剛出生時的12倍多。不用機械裝置自己呼吸，像其他孩子壹樣用力咬奶瓶。出院後的第壹個門診日11日，他也以健康的面貌來到了醫院。張負責人發表感想說：“如果給予關心和支持，在醫學界限之外也能挽救生命的火種。”

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