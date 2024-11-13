禁止青少年使用社交媒體的法案正在多國擴散，希望韓國也盡快進行限制. November. 13, 2024 08:14. . “這是為了孩子父母親的法案。他們也像我壹樣擔心孩子們在網上的安全。” 澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯當地時間7日表示，將在本月內向國會提議禁止未滿16歲的兒童使用社交媒體（SNS）的法案，並做出了上述表示。澳大利亞政府解釋說，該法與父母是否同意無關，將無壹例外地適用，防止兒童接觸社交媒體的措施和責任在於社交媒體平臺企業而不是父母。 從國家層面推進限制兒童和青少年使用社交媒體的不僅僅是澳大利亞。挪威將可以使用社交媒體的最小年齡從13歲提高到15歲，英國禁止未滿13歲的兒童開設社交媒體賬號。美國佛羅裏達州正在推進禁止未滿14歲的青少年開設社交媒體賬號，15、16歲青少年必須得到父母的許可才能使用的法案。 對於限制兒童和青少年使用社交媒體，眾說紛紜。部分人以侵害獲取、表達信息的自由以及社交媒體的效用性為由反對限制。但最近幾年，兒童和青少年的精神健康急速惡化，最大原因之壹就是盲目地使用智能手機和社交媒體中毒，因此，從國家層面來看，即使是為了保護孩子，也要進行限制的呼聲越來越高。 美國公共保健服務團團長維貝克·默西（音）今年6月表示：“社交媒體歪曲、誇張日常生活，不斷勸說有害內容，青少年的精神健康受到的損害已經超過了可以承受的水平。”他提議像香煙和酒壹樣，在社交媒體上也貼上“對青少年健康有害”的警告文字。美國42個州的司法部長致函議會，要求盡快通過該法案。 青少年的社交媒體上癮現象在韓國也非常嚴重。科學技術信息通訊部和韓國智能信息社會振興院發表的《2023年智能手機過度依賴實態調查》顯示，去年韓國青少年每10人中有4人（40.1%）是智能手機過度依賴的危險人群。37%的青少年回答稱，“在調整觀看短視頻方面存在困難”。 在小學、初中、高中現場，更切身感受到了社交媒體的弊端。最近警察廳實施網絡賭博特別管制的結果顯示，4715名未滿19歲的青少年賭博犯被檢舉，這占全體網絡賭博犯的47.2%，其中相當壹部分人是看到社交媒體上的賭博廣告後感到好奇而開始的。通過Kakao Talk聊天進行的網絡暴力、深度偽造性犯罪也通過社交媒體擴散。 紐約大學斯特恩商學院教授喬納森·海特在著作《不安壹代》中表示：“青春期之前的兒童在使用社交媒體時需要支付的費用比成人高，相反利益微乎其微。”他提議在16歲之前禁止使用社交媒體。 韓國國會也提出了對未滿16歲的青少年設定社交媒體每日使用限額的法案。希望不斷播放具有上癮性內容、占領孩子們眼睛和耳朵的社交媒體規制能夠正式被討論。這壹法案不僅是為了孩子，也是為了父母，甚至也是為了國家。

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