政治元老和專家們：“尹錫悅應接受金建希特檢，就醫政矛盾承認錯誤”. November. 11, 2024 08:16. by 黃亨準記者、申娜莉記者 constant25@donga.com、journari@donga.com. 2022年5月10日上臺的尹錫悅政府10日迎來任期中間點，政治元老和專家們表示，“在任期後半段，尹錫悅總統必須先作出改變”，敦促尹錫悅改變統治風格、接受對總統夫人金建希的特檢、果斷進行人事改革等。 《東亞日報》10日向8名政治元老及專家詢問緊急提議，有人提出，如果尹錫悅不接受對於金建希的特檢，將寸步難行。前法制處長李石淵表示：“首先接受對金建希的特檢，並查明嫌疑即可。如果不接受特檢，無論做出何種辯解都行不通。無論是誰進行特檢，都不可能制造本來不存在的犯罪嫌疑。”前教育科學技術部長金道然也表示：“（金建希）不僅不能參加對外活動，也不應該參加對內活動。她不應該出現在國民面前。”也就是說，既然讓人懷疑“金建希人馬”把正式決策團隊植物化，就應該從根本上杜絕這種疑慮。 還有人指出，尹錫悅在人事和政策上有必要更加靈活。首爾大學政治外交系教授朴元浩（音）表示：“檢察官們壹旦起訴並進入審判階段，就不會承認錯誤。但之於醫科大學招生名額問題等政策方面，情況也要變化，應該放棄‘埋沒費用’並改變立場，不承認這些本身就是很大的問題。”韓國科學技術院名譽教授李玨範（音）也建議道：“四大改革雖然有意義，但也有沒有經過周密的準備，只是嘴上急於進行改革的壹面。醫療改革方面，應該反思是不是沒能充分傾聽醫療界的聲音就強行推進。” 專家們壹致認為，解決國政混亂局面的出發點就是內閣及總統室幕僚團更叠等人事改革。韓神大學哲學系名譽教授尹平重（音）表示：“如果沒有果斷而大規模的革新、做到擊中國民的要害，是不行的。要把能夠給尹總統進行最尖銳的批評，比如前議員劉承旼這樣的人任命為國務總理。” 也有人指出，越是任期後半段，越要減少出訪多國等外交日程。東國大學客座教授羅鐘壹（音）表示：“如果經常出訪，就會認為國內政治微不足道，陷入虛假意識。最高領導人應該做的事情就是在國內再多見壹個感到別扭的人。” 政治咨詢民代表朴成民（音）強調：“總統對所有問題負有最大的責任，但他本人完全沒有責任感。總統必須改變才是核心。”

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