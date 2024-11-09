濟州海上捕撈作業漁船傾覆，2人死亡12人失蹤13人獲救. November. 09, 2024 07:55. by 宋恩範記者、仁川=孔升培記者 seb1119@donga.com. 8日淩晨，壹艘129噸級大型漁船在濟州前海捕撈青花魚時沈沒，造成2名船員死亡，12名船員失蹤。據海警掌握的情況，漁船是因為無法承受網中漁獲物的重量而翻船。 據濟州地方海洋警察廳透露，當天淩晨4時31分左右，接到了釜山籍135金星號在濟州市翰林邑飛揚島西北方向約24公裏的海上正在沈沒的報案。該船上有16名韓國船員、11名印度尼西亞船員等共27人正在進行捕撈作業。 據海警透露，135金星號在等待將捕獲的漁獲物轉移到運輸船上時，在旋轉過程中翻船。目擊現場的船員們說：“船突然向右傾斜，僅20~30秒就翻船了。”135金星號於清晨5時13分左右完全沈沒，沈入約90米深的水下。當時海浪為1~2米，比較平靜，因此氣象狀況導致海浪上升的可能性很小。 135金星號船員中有6名韓國船員和9名印度尼西亞船員等15人當場獲救，但其中朱某（57歲）和韓某（54歲）等2名韓國船員在送往醫院後死亡。據悉，其余13人沒有生命危險。目前，尚未獲救的12人仍處於失蹤狀態，估計在船內或海上。考慮到事故海域的水溫（22度），海警認為“黃金（搜救）時間”是24小時左右。尹錫悅總統緊急指示：“相關部門要動員所有可用資源和人力，盡全力搜救人員，並註意救援人員的安全。”

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