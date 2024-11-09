哈佛大學基金收益率9.6%，僅靠收益就能完成37%的預算. November. 09, 2024 07:55. . 美國常春藤盟校每年這個時候都會公布壹份成績單。大學基金會計年度從每年7月開始到第二年6月結束，年度業績將在10月份左右公開。今年創下最高收益率的大學是哥倫比亞大學，達到了11.5%。其後依次為布朗大學（11.3%）、哈佛大學（9.6%）、康奈爾大學（8.7%）等。 美國名牌大學的運營資產為數百億美元，折算成韓幣達數十萬億韓元。以今年6月為基準，哈佛大學運營著532億美元（約73萬億韓元）、耶魯大學運營著414億美元（約57萬億韓元）、普林斯頓大學運營著341億美元（約47萬億韓元）。哈佛大學的基金規模與人口1170萬人的突尼斯的國內生產總值（GDP）相似。僅收益就以數萬億韓元為單位。哈佛大學通過基金運用，去年賺了25億美元（約3.4萬億韓元），耶魯大學賺了23億美元（約3.2萬億韓元）。用這筆錢，哈佛大學準備了37%的預算，耶魯大學準備了34%的預算。 他們的開始也很微弱。哈佛大學於1974年成立了哈佛經紀公司（HMC），並以3億美元（約4000億韓元）的資金首次開始運營基金。耶魯大學在1985年引進了華爾街出身的大衛•斯溫森，以10億美元（約1.4萬億韓元）的規模起步。在斯溫森活躍的35年裏，耶魯大學基金的年均收益率達到13%以上，對大學預算的貢獻度從10%左右增加到了30%左右。前耶魯大學校長裏克•萊文曾評價斯溫森說：“他是耶魯大學歷史上最大的捐贈者。” 各大學如何運作資金呢？壹般像HMC壹樣，設立運營公司，投資股票、債券、對沖基金、企業收購合並（M&A）、房地產等。這與其他私募基金沒有什麽不同。華爾街出身的同門等少則數十名，多則數百名作為運營角色參與其中。雖然基金規模相對較小，但取得顯著成果的大學也很多。美國得克薩斯州貝勒大學運營著20億美元（約2.8萬億韓元）的基金，最近5年的年平均收益率高達10.9%，比布朗大學（13.3%）以外的其他常春藤盟校都要高。這是建立不偏不倚的投資組合，最大限度地減少風險負擔，謀求穩定收益的結果。在基金運用方面，大學也不幹涉，而是最大限度地保障運營公司的獨立性，取而代之的是透明地公開運營結果並進行評價。 去年，國內291所私立大學的校費會計積累金共達11.2931萬億韓元。大部分投資資金都寄托於存款等安全資產，只有61所大學在股票上投資了1.6506萬億韓元。投資100億韓元以上的大學只有26所。但是，在這些大學中，哪怕是1韓元，也只有7所大學獲得了收益。同期，由於股市的繁榮，國民年金運用收益率達到了13.59%。 國內大學最近因學齡人口減少和學費凍結，正在經歷財政上的困難。由於工資低，優秀教員流失到海外。當然，大學資產有很多房地產，很難輕易獲得收益，而且由於當局的限制，大部分只能投資安全資產。那麽，從現在開始，教育當局和大學是不是應該為建立百年大計的基金運用系統而齊心協力呢？

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