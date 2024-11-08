賭特朗普當選，法國壹賭博者暴賺672億韓元. November. 08, 2024 08:45. by 金允真記者 kyj@donga.com. 彭博社當地時間6日報道稱，預測當選總統特朗普在美國大選中獲勝，壹口氣賺到4800萬美元（約672億韓元）的匿名賭博者成為熱門話題。這名法國國籍的賭博人擁有“Freddy9999”“Teo4”等4個賬號，主要在虛擬貨幣賭博網站“Poly Market”上活動。 此人首先成功下註選舉獲勝者，賺取了2200萬美元。此外，此人又在特朗普在全體得票數上領先、在最大搖擺州賓夕法尼亞州獲勝等其他賭局中獲勝，從而多賺了2600萬美元。 這名賭博者的“大手筆”下註在選前就成為熱門話題。據悉，此人在選舉前夕向特朗普方面增加賭註後，Poly Market方面擔心有人操縱賭局，甚至進行了內部調查，但未能找到明顯的嫌疑。 據《華爾街日報》報道，此人在介紹自己時稱：“在金融領域有很多經驗，還在美國銀行工作過。”此人斷然否認操縱賭局的可能性，稱自己只是單純地認為特朗普獲勝的可能性很高，並下賭註而已。 此人在Poly Market上發表的文章中也介紹自己是歐洲投資者、統計學家、大手筆賭徒，並聲稱，相比賭博，投資代表性虛擬貨幣比特幣更有前途。特朗普曾經表示，“如果執政，將把美國打造成全世界的虛擬貨幣之都”，表明了積極培育相關產業的意向。

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