“減稅”地方共享辦公室被惡意利用為避稅地. November. 08, 2024 08:43. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 在首爾活動的油管博主A某在京畿龍仁市的共享辦公室設立了“幽靈辦公室”。這是因為了解到在地方創業的青年在5年內不用繳納所得稅的事實。通過這種方式，他獲取了數十億韓元的減免稅金。職權廢除A某的營業執照的國稅廳計劃追繳減免稅金。 7日，據國稅廳透露，去年有2900家法人、649名個人惡意利用這種減免制度，非法獲取了稅金優惠。國稅廳從這些人身上追加征收的稅金共達1749億韓元。2021年和2022年分別追繳了544億韓元和712億韓元，從去年開始逃稅行為劇增，追繳額也增加了。 特別是部分油管博主、通信銷售商在地方辦理虛假營業執照的事例多數被揭發。這是惡意利用了如果在首都圈過密抑制區域以外地區設立公司，5年內可減免100%所得稅的制度（創業中小企業稅額減免）。 實際上，A某入駐的共享辦公室是壹棟有1400多名企業家（事業家）入駐的400坪左右的建築物。每名企業家都用了0.3坪，國稅廳訪問後發現，空蕩蕩的壹間房間裏登記了177名企業家，堆積了被擱置的郵件等，地址洗滌情況非常明顯。松島也有1300多名企業家入駐400坪左右的共享辦公室的事例。針對淪落為“國內版避稅地”的地方共享辦公室，國稅廳成立了“稅源管理TF”，正在驗證入駐企業是否進行實際事業。也有委托非法中介人制作研究筆記，虛假獲得研究開發（R&D）稅額減免優惠的事例。醫院、補習班、啤酒屋、出租車企業等通過這種方式非法得到了稅金優惠。實際沒有增加雇傭，但通過假勞動合同申請雇傭增加稅額抵扣的情況也在增加。

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