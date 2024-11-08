尹錫悅：“具體是就什麽道歉，說起來有點困難”. November. 08, 2024 08:43. by 黃亨準記者、李相憲記者、尹多彬記者 constant25@donga.com、dapaper@donga.com、empty@donga.com. 尹錫悅總統7日在記者招待會上表示：“因為我周圍的事情，讓國民感到了擔心和掛念。所有這壹切都是我的失察、我的無德所致。向國民表示真誠道歉，感到愧疚。”尹錫悅壹邊口裏道著歉，壹邊從座位上站起來低下了頭。但是，對於“請具體說明，承認哪壹部分，可以進行道歉”的提問，尹錫悅答道：“具體來說是有點困難的。因為處事不夠正確， 總統與總統夫人之間溝通、協議沒有得到遵守，才出了事，所以道歉。” 在當天在龍山總統室舉行的對國民談話及記者招待會中，尹錫悅對圍繞明泰均的疑惑表示：“我並沒有做過與名某相關的不合適的事情，也沒有什麽可隱瞞的。”但是，對於自己在與明泰均的通話中說過的“我說了給金映宣”的部分，尹錫悅沒有作出明確的解釋。在野黨主張，這壹發言是尹錫悅夫婦介入公推的物證。尹錫悅雖然說自己沒有要求過明某“幫忙做壹下輿論調查”，但對於有沒有接到未公布的輿論調查的報告，並沒有作出說明。 對於夫人金建希幹預國政的疑惑，尹錫悅表示：“金建希人馬是聽起來非常負面的說法。把總統夫人的建議當作幹預國政，不符合韓國的政治文化。把我當作目標，真的是惡魔化了我的妻子。”對於在野黨推進的金建希特檢法，尹錫悅批評稱：“這不是發揮司法的作用，而是政治煽動。搞特檢本身，不僅對我妻子，對於其他人也是人權踐踏。” 尹錫悅當天的對國民談話和記者會分別歷時15分鐘和125分鐘，但對於介入公推疑惑等與金建希和明泰均相關的本質性疑惑，或是不作具體解釋，或者直接否認並強烈反對。有記者提問，“（妳的說法）可能讓人誤會，本來是些不用道歉的事情，因為太吵了才道的歉。總統是在就什麽道歉，有點讓人發懵。”尹錫悅說：“如果明確指出做錯了什麽，（錯的）我會道歉，不是的就會說不是。事實上，有很多被誤解的地方。” 國民力量黨親韓東勛派系批評說：“說要是道歉，結果只是通過談話自誇自贊。”親尹錫悅派則表示：“坦率和灑脫。”黨內出現了不同的評價。部分親韓東勛人士主張：“韓代表提出了5大要求事項，但沒有任何進展。可能會有很多人提出以第三者推薦方式的《金（建希）女士特檢法》要求。”共同民主黨強烈譴責說：“通篇是謊言和辯解的談話。尹總統最終背棄國民，選擇了夫人金建希。”

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