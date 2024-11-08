高物價、民生難引發的美國“政權審判論”. November. 08, 2024 08:40. . 共和黨候選人特朗普當選第47屆美國總統的決定性原因，是高物價導致的經濟困難。同時成為焦點的非法移民問題最終也是直接關系到美國平民層就業的經濟問題。也就是說，對未能照顧民生的政權的審判論決定了勝負。 美國有線電視新聞網（CNN）選舉當天的出口民調顯示，58%的投票者表示“不支持”拜登政府的履職，明顯高於40%的“支持”。此外，22%的人回答“因為通貨膨脹經受了嚴重的困難”，53%的人回答“經歷了中等程度的困難”，相當於75%的人回答因高物價而痛苦。只有24%的人回答“經濟狀況比4年前有所好轉”。在拜登政府期間，經歷1980年第二次石油危機後40多年來最嚴重的高物價的美國選民們實際上站出來對政權進行審判。 特朗普提出的“4年來生活好轉了嗎”的口號甚至滲透到了傳統民主黨支持層的黑人、西班牙裔男性“藍領”。飽受就業不安折磨的他們對於“非法移民將搶走妳的工作”的信息也深有同感。也就是說，相比沒有提出明確經濟藍圖的民主黨候選人哈里斯，人們更期待特朗普能更好地實行經濟政策。 此次選舉結果對韓國也有很大的啟示意義。家裏做飯和下飯館的物價比去年和前年上漲了百分之好幾十。與經歷高利息時代負債減少的發達國家家庭不同，韓國的中產階層因為劇增的債務和利息，消費余力正在枯竭。要知道，如果朝野政治圈陷入政治鬥爭，放棄民生問題，總有壹天，壹定會受到選民的審判。

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