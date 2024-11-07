特朗普開啟第二季：“讓美國受到尊重”. November. 07, 2024 08:31. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、李東勛記者 weappon@donga.com、dhlee@donga.com. 美國共和黨總統候選人、前總統特朗普被確定為第47屆美國總統。隨著提出“美國優先主義”的特朗普成為白宮的新主人，韓半島局勢和國際秩序將再次掀起激浪。 截至當地時間6日淩晨2時，以美聯社的統計為準，特朗普在538名選舉人團中確保了過半數的276人，戰勝了民主黨總統候選人、副總統哈里斯。特朗普繼在格魯吉亞和北卡羅來納州等南部“陽光帶”搖擺州獲勝後，在2020年拜登總統獲勝的賓夕法尼亞州和威斯康星州也取得勝利，從而確定了勝負。特朗普在仍在計票的密歇根州、亞利桑那州和內華達州也領先哈里斯，有望取得勝利。也就是說，特朗普很有可能包攬當初預計會展開激烈交戰的7個搖擺州，取得壓倒性勝利。 因對2020年大選結果不服和“1月6日沖擊國會事件”而作為美國總統首次被刑事起訴的特朗普成功連任，是因為在拜登政府時期，不僅是對高物價感到絕望的白人勞動者，就連壹直支持民主黨的青年和黑人、拉丁裔選民也背棄了哈里斯。另外，由於烏克蘭戰爭和加沙戰爭等全球紛爭的擴散，認同孤立主義和保護主義的美國人增加也是勝利的背景之壹。 在與總統選舉同時舉行的參眾兩院選舉中，共和黨時隔4年再次奪回參議院多數黨，特朗普將強行實施普遍提高關稅和停止對烏克蘭援助等比他第壹個任期更加強有力的美國優先主義政策。如果特朗普要求與朝鮮國務委員長金正恩重啟首腦外交、重新協商駐韓美軍防衛費，韓半島局勢也將不可避免地發生劇變。 特朗普在當天的勝利演說中表示：“現在是美國治愈分裂創傷的時候了，我們將共同走向團結的國民。”他還說，“將把美國重新打造成受到尊重的國家”。 此外，隨著特朗普有望當選，6日下午3時30分，在首爾外匯市場，韓元對美元的匯率比前壹個交易日上漲17.6韓元（韓元貶值），以1396.2韓元收盤。據分析，當天匯率上升反映了特朗普大規模減稅和提高關稅等經濟政策最終將導致“王者美元”的回歸。

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