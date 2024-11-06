自招“富人減稅”爭議的政府……“徒有其表的健全財政”毫無意義. November. 06, 2024 08:42. . 即將面臨國會審議的今年稅法修訂案首次發表時，就讓人感到驚訝的是稅負的變化。這是因為，雖然法案包含了減少被認為是“富人稅”的繼承稅負擔的內容，政府卻聲稱，相比高收入者，平民、中產階層的稅負減得更多。政府推算，高收入者的稅負將減少1664億韓元，而平民、中產階層將減少6282億韓元。副總理兼企劃財政部部長崔相穆也強調：“這不是為了給富人減稅，而是為了緩解中產階層的負擔。” 但最近出現了截然相反的推算。據國會預算政策處推算，今年稅法修改帶來的高收入者減稅幅度將超過4萬億韓元，達到平民、中產階層的13.5倍。如果以今年為基準計算未來5年的稅收效果，高收入者的稅負減少超過20萬億韓元，而平民、中產階層的稅負減少幅度只有約1.7萬億韓元。 不同的推算源於對繼承、贈與稅修改帶來的稅收效果的分類法。政府把繼承人所獲減稅優惠放入集納難以分析項目的“其他”裏，在計算時排除在外。相反，預算政策處認為，相關效果將回歸高收入者。對此，壹些人懷疑政府是不是為了松開“富人減稅”的帽子，排除了繼承、贈與稅的修改效果。也就是說，為了讓平民、中產階層的稅負減幅看起來更大，采取了小伎倆。 從明年起大幅變化的繼承、贈與稅來看，認為收入和財產多的人享受更多減稅優惠是合理的。如果政府向國會提交的修正案原封不動地在國會獲得通過，繼承稅、贈與稅的最高稅率將從50%降至40%。此外，適用最高稅率的課稅標準（繼承額中除去各種扣除額的金額）也將從“超過30億韓元”減至“超過10億韓元”。在征收繼承稅時，每名子女扣除的金額也將從5000萬韓元擴大到5億韓元。如果將17億韓元留給配偶和2名子女，就不用繳納繼承稅。 如果主張撤回為富人減稅的在野黨問起把回歸繼承人的減稅優惠扣除在外進行計算的理由，政府會給出什麽樣的答案呢? 在發表稅法修訂案時，政府解釋說，根據情況，中產階層的繼承、贈與稅負擔也會減少，因此難以壹律列入高收入者名單。如果想做出同樣的回答，至少要拿出得到減稅優惠的中產階層接近壹半的分析。應該更具體地提出助長不必要爭議的非合理計算方法的根據。 隨著連續兩年出現史無前例的稅收缺口，尹錫悅政府財政政策的大原則“健全財政”和減稅越來越難同步進行。在稅金減少的情況下，為了維持健康財政，應該停止追加減稅，或者減少支出。然而，政府卻提出“中產階層減稅”這壹令人難以接受的數字來為減稅基調提供後盾。由於支出無法減少，今年也將從住宅認購存折儲蓄額等基金中提取資金，采取“拆東墻補西墻”的辦法。用各種小伎倆填補的健康財政，不僅無法持續，還會給國家經濟抹掉褶子。

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