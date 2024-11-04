悲喜兩重天！本賽季從未哭過的李剛仁和從未笑過的黃喜燦. November. 04, 2024 08:05. by 金正勛記者 hun@donga.com. 李剛仁（23歲）活躍的巴黎聖日耳曼（PSG）在2024~2025賽季法甲聯賽（壹級聯賽）中延續了開季後10場不敗的紀錄。 PSG隊在3日舉行的與朗斯隊的法甲聯賽10輪主場比賽中，上半場第4分鐘由烏斯曼•登貝萊（27歲）首開紀錄，並壹直將該比分保持到了終場結束。至此，PSG隊從揭幕戰開始就以8勝2平（積26分）的戰績守住了聯賽領頭羊的位置。與排名第2位的摩納哥隊（積20分）的積分差距也拉開到了6分。PSG在上個賽季的34場聯賽中只輸掉了2場比賽，獲得了冠軍。PSG是法甲聯賽中唯壹壹支開季以來保持不敗的球隊。 當天下半場第16分鐘，替補先入壹球的主人公登貝萊上場的李剛仁沒能追加貢獻攻擊點（進球或助攻）。李剛仁本賽季共參加了10場法甲聯賽比賽，攻入4球。 相反，黃喜燦（28歲）所效力的狼隊當天在與水晶宮隊的英格蘭足球超級聯賽（EPL）主場比賽中以2比2握手言和，自揭幕戰後10場無勝績，在英超排名墊底。下半場第15分鐘，被對方先拔頭籌的狼隊在7分鐘後攻入扳平比分的進球，5分鐘後又攻入了反超比分的壹球。但是5分鐘後又被對方扳平了比分，最終雙方戰成平局。上月11日在2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽與約旦隊的比賽中腳踝受傷的黃喜燦當天沒有出場。 當天只增加1分的狼隊目前0勝3平7負（積3分），兩場比賽後再次滑落至聯賽最後壹名。在英超聯賽中，開賽後連壹場勝利都沒有拿到的球隊只有狼隊和本賽季升級到英超的伊普斯維奇隊（積5分）。

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