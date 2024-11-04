哈裏斯與特朗普之間的競爭白熱化，“支持率差距與剃須刀厚度壹樣微小”. November. 04, 2024 08:04. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 距離5日（當地時間）舉行的美國總統選舉只剩壹天，但在決定勝負天平的“七大搖擺州”（賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州、喬治亞州、北卡羅來納州、亞利桑那州、內華達州），民主黨總統候選人兼副總統卡梅拉•哈裏斯與共和黨總統候選人兼前總統唐納德•特朗普之間的支持率差距依然維持在1個百分點左右，競爭相當激烈。當地有評價認為，這種差異和“剃須刀片厚度（razor-thin）”壹樣微小。兩位候選人為了在大選前的最後壹個周末2~3日分出勝負，將最後的火力集中在了核心競爭州賓夕法尼亞州和北卡羅來納州。 哈裏斯和特朗普2日在“陽光地帶”（意為南部溫暖地區）內的核心激戰地北卡羅來納州進行了對抗遊說。哈裏斯呼籲反對特朗普的共和黨選民和搖擺選民支持自己，她說：“特朗普想把意見不同的人送進監獄，但我會讓他們坐在同壹張桌子上。” 相反，特朗普候選人則表示“我們不能承受失去北卡羅來納州的危險”，開始團結支持層。特朗普候選人在同壹天的密歇根州遊說中也鼓勵支持層投票，他說：“就當我們落後1個百分點吧。” 另外，不亞於支持率競爭的兩位候選人針鋒相對，在大選競選期間壹直成為話題的“非法移民”、“墮胎”、“經濟”等爭論焦點和“事前投票率”、“白人女性選民”、“隱藏的特朗普支持者（Shy Trump）”等變數也備受關註。非法移民、墮胎、經濟依然是兩位候選人在遊說時經常強調的內容，到最後也會對選民的投票產生相當大的影響。 有評價稱，以7大搖擺州為中心創下歷史最高紀錄的事前投票率和“性別鴻溝（gender gap）”比任何選舉時都更加明顯，最近對哈裏斯的支持率越來越高的“白人女性選民”的投票也是有意義的變數。而所謂的“隱藏的特朗普支持者”能發揮多大的影響力也是重要的看點。

한국어