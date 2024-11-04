“死亡天鵝”在韓美日戰鬥機的護衛下，在濟州附近舉行應對朝鮮挑釁的聯合打擊演習. November. 04, 2024 08:04. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓美日三國3日在韓半島附近動員美國空軍B-1B戰略轟炸機進行了聯合空中演習。這是針對10月31日朝鮮強行發射“火星-19”新型洲際導彈，進行了警告性武力示威。這也是韓美日三國繼今年4月朝鮮試射新型極超音速中程彈道導彈挑釁後，時隔7個月再次舉行聯合空中演習。 據韓國軍聯合參謀本部透露，當天的演習是在濟州東方韓日防空識別區重疊區上空進行。被稱為“死亡天鵝”的美國空軍B-1B轟炸機、韓國空軍的F-15K和KF-16戰鬥機、美國空軍的F-16戰鬥機、日本航空自衛隊的F-2等參加了演習。據悉，此次演習的內容是，B-1B轟炸機在韓美日戰鬥機的護衛下前往計劃好的演習空域，迅速、準確地打擊假想目標。 B-1B是超音速戰略轟炸機，最高速度為音速的1.25倍（時速約1530公裏），最遠可以飛行1.2萬公裏，發生緊急情況時，從關島基地飛到韓半島只需2個小時。B-1B雖然不運用核武器，但最多可以裝載5噸至7噸的武裝，可以裝載比B-2隱形轟炸機和B-52轟炸機更多的精密誘導炸彈和空對地導彈等。 今年4月朝鮮向東部海域發射新型極超音速固體燃料洲際導彈時，韓美日三國也曾動用美國空軍的B-52戰略轟炸機在濟州東南方向上空舉行聯合空中演習。韓國軍聯合參謀本部壹名官員表示：“韓美同盟為應對朝鮮的核、導威脅的高度化，表現出了通過‘壹體型延伸威懾’的執行力和韓美日安保合作的強烈應對意誌。” 在這種情況下，韓美軍方最近接連公開了美國空軍的“死神”（MQ-9）無人攻擊機聯合轟炸演習，引起了人們的關註。美國印度太平洋司令部最近在網站上公開了10月30日在韓國實施的“死神”和韓國空軍F-15K戰鬥機聯合精密打擊演習的照片。 兩天後，韓美還公開了韓國空軍的高空無人偵察機“全球鷹”提供目標情報後，“死神”在最短時間內用制導炸彈轟炸地面相關目標的演習。 “死神”曾多次參加清除敵國首腦部或恐怖組織指揮部的作戰，因此被評價為“空中暗殺者”，也是目前最強大的“殺手無人機”。韓國軍方相關人士表示：“這是在警告朝鮮，如果朝鮮對韓國使用核武器，其指揮部將會潰滅。朝鮮也會密切關註‘死神’在韓半島的訓練動向。”

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