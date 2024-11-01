文、尹兩屆政府修改了43次……“放棄申請者”大量湧現的百衲衣式申購制度. November. 01, 2024 07:51. . 前年6月以2860萬名達到頂峰的申購存折加入者人數連續2年3個月減少，到今年9月底已降至2679萬名。文在寅、尹錫悅政府中修改了43次，申購制度變得極度復雜，住宅供應不足、中獎概率下降後，放棄公寓申購的所謂“放棄申請者”大為增加。 規定申購制度的《住宅供應相關規則》《公共住宅特別法施行規則》在過去政府5年裏修改了27次，現政府在2年半的時間裏修改了16次。因為每當出臺房地產對策時，都會增加新的條目。今年5月推出的國土部申購制度說明資料中，“經常出現的問題”條目增加到了480個。據說，連收費提供咨詢的申購專門咨詢企業也生意興隆。 因為漏洞百出的申購制度，出現了很多不正常的行為。根據《東亞日報》的采訪，在京畿道河南市結婚7年的李某生下3名子女後也沒有進行結婚登記。因為擔心因為結婚前妻子擁有的房子而錯過申購機會。據悉，最近在首爾江南地區的“彩票認購”中以新婚夫婦特別供應中獎的38歲金某，為了符合“去年城市勞動者月平均收入的100%以下”的收入標準，成立了法人，將本人的工資最小化，靠法人信用卡生活。 問題是，歷屆政府根據政治需要增加了特定世代、階層的優惠。現政府提高青年、新婚夫婦、新生兒特工比重後，以無住宅支撐的中老年平民感到被剝奪感，正在解除存折。很多人批評說，在售價較高的首爾市江南地區，只有收入較少、能夠得到父母資金支援的“金湯匙”青年才能得到優惠。由於反復的修補式修改，目前的申購制度脫離了向無住宅平民提供購房機會的宗旨。有必要從原點全面重新研究制度。

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