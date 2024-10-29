KAIST可穿戴式機器人蟬聯“半機械人仿生奧運會”冠軍. October. 29, 2024 08:27. by 張恩智記者 jej@donga.com. KAIST（韓國科學技術院）研究團隊開發的新型可穿戴式機器人，在克服障礙的機器人技術競演大賽“Cybathlon 2024”上獲得了冠軍。在每4年舉行壹次、被稱為“Cyborg（半機械人仿生）奧運會”的該大賽上，KAIST繼2020年之後連續兩次奪冠。 28日，據KAIST透露，由機械工學系教授孔慶哲（人名音譯下同）率領的EXO-Lab•MOVE Lab•Angel Robotics共同研究團隊為下半身完全癱瘓的殘疾人開發出了新型可穿戴式機器人“WalkON Suit F1”，並在本月27日舉行的大會上獲得了可穿戴式機器人部門的冠軍。 WalkON Suit F1實現了機器人可以自行走過來與輪椅對接，使佩戴者可以自行佩戴機器人。腳上的6個通道的地面反力傳感器每秒測定1000次機器人的均衡，維持均衡，通過實現神經網絡的人工智能（AI）控制板識別情況。 可穿戴式機器人項目是下半身完全癱瘓的殘疾人完全依靠機器人直接行走，執行多種任務。在規定時間10分鐘內△在狹窄的椅子之間側步 △移動箱子 △沒有拐杖的自由步行 △通過門 △使用雙手操刀法等高難度任務，但KAIST隊在6分41秒內完成了所有任務。團隊中下半身癱瘓的殘疾人選手金承煥研究員發表奪冠感言說：“能夠用自己的身體宣傳大韓民國的可穿戴式機器人技術，感到非常激動。”KAIST方面表示，“在上次大賽上，KAIST隊也迅速完成了所有任務，當時有人問金炳旭選手（下半身癱瘓）是否真的癱瘓。” 延世大學機械工學部申東俊教授及其研究組帶領的“BeAGain”團隊也在此次大賽肌肉電刺激（FES）康復機器人自行車項目中獲得了金牌。康復機器人自行車項目是下半身完全癱瘓的殘疾人騎著機器人自行車最快跑完1960米長的跑道才能獲勝的比賽。研究團隊打敗了之前大賽的冠軍荷蘭，創下了6分2秒的記錄，獲得了金牌。

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