韓東勛：“反對總統，因為這是大家的生存之道”. October. 28, 2024 09:52. by 崔惠玲記者、權九龍記者 herstory@donga.com、9dragon@donga.com. 國民力量黨代表韓東勛27日表示：“我反對總統並不是反對他個人。作為黨代表，我認為那是正確的道路，是我們所有人的生存之路，所以提出了（不同意見）。”尹錫悅總統不久前在面談中事實上拒絕了韓東勛提出的有關總統夫人金建希的3大要求後，為監察總統配偶的不正之風，韓東勛正式宣布推薦特別監察官，引起總統室和親尹陣營的反對，於是他親自出面，就執政圈內部矛盾激化的情況作出解釋。 韓東勛當天在首爾市聖水洞舉行的“逆面試×國民力量黨，‘2030’提問，政黨回答”活動中，被問到“國民力量黨的競爭力和不同之處”時，回答說：“（與共同民主黨不同）我們尊重並允許不同意見。”他說：“我作為黨代表，提出了很多不同意見。在國民力量黨內部，反對我、說再多嘲弄性的話，也都可以。” 韓東勛表示：“共同民主黨內，無法想象院內代表、主要黨務工作者會嚴厲批評李在明代表的司法風險。這是很大的不同之處。國民力量黨是健康的民主政黨。”國民力量黨內親尹派系的院內代表秋慶鎬對韓東勛推進特別監察官壹事表示反對，稱這是“國會事務”。 對於秋慶鎬在國會運營委員會國政監察結束的11月1日以後召開特別監察官相關議員全體會議壹事，親韓東勛派系當天表示，“應該在本周內召開議員全體會議。應該打開表決的可能性”，對秋慶鎬施壓。親韓派領導層相關人士表示：“沒有理由把議員全體大會推遲到11月的第二周。議題被提上來的時候應該盡快召開。”另壹名親韓東勛派系議員則表示：“即使進行表決，我也有信心。” 相反，親尹派系則表示不滿稱：“在國政監查結束之前的本周，召開議員全體會議比較困難。不能走向陣營之間的投票對決。”該黨國會內領導層相關人士表示：“哪裏有過通過表決決定過這樣的問題。內部繼續分裂是好事嗎?”壹名親尹派系議員也表示：“表決很有負擔。為什麽執政黨代表不能阻止在野黨的攻擊，而是攻擊總統呢?” 在這種情況下，在黨內以派系色彩淡薄的中立地帶議員為中心，越來越高的聲音認為，“如果進行表決，所有人都會滅亡。無論誰輸，都會出現去留問題。議員全體會議前韓代表和秋院內代表應該找到協議點”。由此，執政黨內部有人提出，在召開議員全體會議之前，韓代表和秋院內代表有可能就特別監察官進行談判。 韓東勛26日在朴正熙前總統追悼活動中也表示，“將繼承朴前總統的心，走向變化和革新之路”，秋慶鎬則表示，“最重要的是為了國民的團結和團結，應該做更多的事情”，發出了相反的信息。

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