朝鮮飄放“傳單氣球”譴責尹錫悅夫婦……龍山辦公樓也有落下. October. 25, 2024 08:04. by 孫孝周記者、申圭鎮記者 hjson@donga.com、newjin@donga.com. 經確認，朝鮮24日淩晨第30次向韓國飄放“垃圾氣球”，散發了大量譴責尹錫悅總統和總統夫人金建希的傳單。這是朝鮮自今年5月首次飄放“垃圾氣球”以來首次散發傳單。特別是，部分氣球飛到了龍山總統室上空，傳單還落到了總統室。 綜合《東亞日報》的采訪，朝鮮當天淩晨2點半前後飄放的部分垃圾氣球飛到總統室內部及總統室附近地區後爆裂。氣球爆裂後掉落的大部分物品都是包含譴責尹錫悅夫婦內容的手掌大小的傳單。 當天在總統室附近的胡同和道路等各處發現了傳單。傳單主要包含聲稱金建希佩戴昂貴金屬飾物或嘲弄尹錫悅判斷力等低水平的指責語句和照片。其中還包括“韓國是因低工資、失業而生活困難的地方，國民移民吧”等貶低韓國社會的內容。 據悉，譴責總統夫婦的傳單準確地落在總統室附近，是因為朝鮮最近開始在氣球上安裝了衛星位置信息系統（GPS）裝置。也有分析認為，隨著散發垃圾氣球的經驗積累，墜落準確度比初期有所提高。 韓國軍方分析認為，朝鮮在飄放的氣球上懸掛猛烈抨擊尹錫悅夫婦的傳單，是因為韓國國家情報院等韓國情報部門在世界上率先確認並宣布朝鮮向俄羅斯派遣大規模兵力的事實，朝鮮對此表示不滿。平壤上空出現無人機事件也可能是散發傳單的背景。雖然朝鮮主張該無人機是韓國派遣，但韓國軍方等認為這很有可能是朝鮮自導自演。韓國軍聯合參謀本部當天表示：“朝鮮應立即停止散發這種粗糙傳單的行為。再次警告，由此產生的壹切責任在於朝鮮。” 在這種情況下，戰後被朝綁架者家屬聯合會表示，將於下周在京畿道坡州市公開散發敦促送還被綁架者的對朝傳單，因此，韓朝之間的傳單散發戰可能會持續壹段時間。該聯合會理事長崔成龍（音）當天在京畿道水原市道廳前舉行的記者會上表示：“將散發10萬張對朝傳單。不管用什麽方法，都會讓其墜落在平壤市內。我們的宗旨是朝鮮就離散家屬等問題進行對話、停止發送垃圾氣球等行為。”

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