烏克蘭媒體：“朝鮮準備在烏克蘭前線發動軍用氣球攻擊”. October. 23, 2024 08:40. by 趙은아 achim@donga.com. 據烏克蘭媒體《RBC烏克蘭》當地時間21日報道，朝鮮軍隊正在準備在烏克蘭前線與俄羅斯軍隊壹起發動“軍用氣球”攻擊。有觀察人士認為，朝鮮可能會發揮向韓國飄送垃圾氣球的經驗，擾亂烏克蘭防空網或施放生化武器。 據RBC烏克蘭等媒體報道，在俄羅斯南部庫爾斯克州科穆托夫卡地區部署了40名朝鮮軍教官和50名俄羅斯官兵。在那裏，朝鮮軍人向俄羅斯軍人傳授用於軍事目的的氣球使用方法，俄羅斯軍人則向朝鮮軍人傳授現代步兵戰鬥相關戰術。有評價認為，這是表明朝鮮和俄羅斯之間軍事合作得到加強的又壹事例。 此外，還有報道稱，朝鮮工人參與了俄羅斯軍隊占領的烏克蘭東部頓涅茨克等地的建設工作。美國媒體“自由亞洲電臺”18日援引烏克蘭軍隊特殊作戰部隊下屬的民族抵抗中心的話報道說：“朝鮮工人們正在俄羅斯占領下的烏克蘭地區進行建設工作。這項工作還包括了特定防空網結構的工程整備工作。” 在烏克蘭的俄羅斯占領區插有朝鮮“共和國旗”的照片也通過親俄羅斯傾向的社交媒體賬號傳開。有分析認為，這是俄羅斯方面為了宣傳戰而散布的，但其真偽尚未得到確認。

한국어